Adamec (ODS): Podle ČT Sněmovna zdražuje svoz odpadků a jeho likvidaci. To není pravda

Já děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já tedy musím říct, že vláda nikomu nic nezdražuje. Vůbec jsem nepochopil ten příspěvek. Chápu to, je to politika, jsme tady politické grémium, bavíme se tu o politice, ale tohle je pouhé zvýšení limitu - a jak ho která obec využije, je na ní. Já neznám současné ceny jako třeba kolegyně Peštová nebo kolega tady, starosta, bývalý starosta, za ty dva roky mi to uniklo, ale jestli si někdo myslí, že systém se zlevňuje a v budoucnu se bude zlevňovat, tak je na velkém omylu.

Odpadky jsou podle mě velký problém, bude potřeba je řešit. Budeme muset zavádět nové systémy separace, třídění, cirkulární průmysl, je toho celá řada a všechno to stojí peníze. Já v tuto chvíli opravdu nevím, jestli to zvýšení, ten limit - není to zvýšení - a ráno jsem četl v médiích na ČT24, že Sněmovna zdražuje svoz odpadků a její likvidaci. To není pravda. Tady se dělá jenom limit a limit neznamená to, že my - nebo nedejbože vláda - něco občanům zdraží, to je věc těch samospráv. Tak říkejme ty věci pravým jménem tak, jak jsou, a nedělejme z toho bramboračku. Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



