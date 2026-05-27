Nacher (ANO): Stát se nesmí chovat jako sobecká korporace

Tak děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem spolupředkladatel, tak si dovolím také pár slov, je to taková moje srdeční záležitost ochrana spotřebitele. Vy víte, že já jsem se k těm změnám, které jste připravili v rámci balíčků, vyjadřoval už tehdy a už tehdy, stejně jako například u stavebního spoření, jsem tam zvýraznil ten moment, kdy neupírám právo politické většině, aby změnila podmínky vstupu státu do nějakého vztahu mezi finančními institucemi a klienty a spotřebiteli. To já nezpochybňuju. Co zpochybňuju je, že se to děje u běžících smluv. To se děje tady a úplně přes kopírák je to u stavebního spoření. A co ještě dvojnásob víc zpochybňuju, kritizuju, konzistentně je, že vy dokonce jste v tom návrhu neumožnili adekvátně tomu spotřebiteli na tu změnovou situaci reagovat. To je to zamčení toho klienta. To znamená jednostranně změníte podmínky, ale zároveň ten klient reagovat nemůže, že by si vzal ty peníze a odešel, protože kdyby tak učinil, přišel by o již připsané příspěvky za ty roky předchozí, proto já tomu říkám, nepřímá retroaktivita.
A to se na mě nezlobte. A já měl i tehdy informace z Ministerstva financí, od úředníků, že se uvažovalo o variantě, že vy to tedy přehlasujete, že vy to uděláte i u běžících smluv, ale necháte těm lidem možnost. Nelíbí se mi to, seberu ty peníze, jdu pryč, že to odemknete, ten systém i přesto, že nedodrželi tu vázací dobu. Pak ale ministr Zbyněk Stanjura rozhodl, že ne, stali se z toho zamčení klienti a my tedy logicky přicházíme s tím odemčením, zjednodušeně řečeno, byli jsme i s tímhle, i se stavebním spořením na Ústavním soudu, protože přece nám jde o nějaký dlouhodobý koncept spolupráce, komunikace se spotřebiteli, s klienty a v tomhletom případě obnovení důvěry. Paní ministryně o tom hovořila, 60 milionů. To já jsem dokonce očekával na začátku, že to bude tedy mnohem víc. My se tady bavíme o 60 milionech a naproti tomu se tady bavíme o tom, že se limitně snížila důvěra lidí v dlouhodobé finanční instrumenty, kde figuruje stát, protože ve dvou z nich, ze dvou, to takzvané penzijko a stavební spoření, tak ten stát změnil podmínky u běžících aktivních smluv a ještě tam ty lidi zamknul.
A kolegyně, kolegové, dneska vystupovala i Olga Richterová, zmínila tady nějaká jednání na podvýboru pro ochranu spotřebitele. My se tady posledních 10 let zabýváme zlepšením pozice spotřebitele vůči tomu silnějšímu. Jednou je to banka, pak je to pojišťovna, operátoři a podobně.
Budeme tady mít mimochodem zákon o spotřebitelském úvěru ve druhém čtení. A to, proč já okamžitě tady tohleto s paní ministryní inicioval, je přece o tom, a to přece musíte cítit, a noví kolegové, noví poslanci za mnou chodili, jak to vlastně vzniklo, že to teďka napravujeme, že ten stát se v tomhletom případě vlastně zachoval jako ti, vůči kterým my měníme ty zákony a podporujeme ta spotřebitelská práva. Vždyť to přece tohleto musíte cítit. Takže my to kritizujeme u těch soukromých společností, kde jsou silnější a ten spotřebitel je slabší. A tady ten stát se vlastně zachoval úplně stejně.
Takže rekapitulace. Já znovu, abych nebyl špatně pochopen. Já respektuju, že politická většina se v nějaký moment rozhodne, že třeba zruší státní příspěvek u stavebka nebo u penzijního připojištění, úplně to předělá, to já nezpochybňuju, na to máte a máme, protože vždycky jsou ty většiny různé, právo. Co já vždycky budu hájit je, aby to bylo od nových smluv a minimálně aby to bylo mimo tu vázací dobu. Třeba u stavebního spoření je to 6 let, v tomhletom případě pro seniory, pro penzisty to bylo 5 let ta minimální doba, ta vázací doba, tak aby všechny ty změny byly mimo tu vázací dobu. Pak to můžu kritizovat z hlediska ekonomického, ale určitě to pak nebudu kritizovat z hlediska ochrany spotřebitele. Tolik k tomu samotnému návrhu a děkuju za podporu napříč politickým spektrem včetně, včetně opozice, tak jak jsem to navnímal například na podvýboru pro ochranu spotřebitele.
Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, ona už k tomu tady vystupovala paní ministryně. Aniž bysme byli domluveni, tak já určitě také nesouhlasím s tím pozměňovacím návrhem kolegy Jakoba, který by to vlastně rozdělil na současnost, minulost a budoucnost. My říkáme, že vlastně všichni rukou nerozdílnou, i ti, které to potkalo, byli zamčeni, odešli, i ti do budoucna. Tak za ten návrat té důvěry to stojí. A nerozdělovat to, nedělat kategorii jedna kategorii dvě.
A pokud jde o ty pozměňovací návrhy kolegů z Pirátů, my jsme se o tom bavili na tom podvýboru opakovaně. Já třeba ty poplatky vítám, tak to je moje srdeční záležitost. Možná, že zrovna ty bankovní poplatky mě dostaly do té politiky. Výše těch poplatků u penzijka sráží ten výnos. Byl jsem na tom semináři, kde jsme se bavili o složeném úročení, o poplatcích a tak dále Jenom souhlasím s tím, a takhle jsme se dohodli, tohleto má být rychlá novela, která má odemknout ty lidi, aby to fungovalo co nejrychleji. Tam to pojďme řešit při těch dalších změnách. Já to budu podporovat, budeme se tomu věnovat na podvýboru pro ochranu spotřebitele, určitě k tomu uděláme nějaké kulaté stoly, protože si myslím, že jsou to důležitá témata, ta nákladovost toho systému a zlepšení pozice spotřebitele. Takže tolik u těchto pozměňovacích návrhů. Já se zdržím. Ne, že bych obsahově s nimi nesouhlasil, ale protože to nechceme teď dávat tady do této novely o doplňkovém penzijním spoření. Já vám děkuji za pozornost.
Ing. Patrik Nacher
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku