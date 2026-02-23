Sláma (Trikolora): Komunální volby v Praze se blíží

Komunální volby v Praze se blíží. Existuje zde jedinečná příležitost překreslit pražskou politickou mapu.
Praha mnoho let stagnuje, ten nerozvoj je viditelný na první pohled. Ten neblahý rukopis především Pirátů nepřispěl k přirozenému rozvoji města.
Praha se nejen nerozvíjí, je bohužel zahlcena byrokracií, nesmyslnými vyhláškami, regulacemi a nařízeními. Na druhé straně dlouhá léta nemá ucelenou koncepci, jasně stanovené a definované priority a cíle.
Nejkřiklavější selhání je v oblasti dopravy. Pražský řidič se stal zajatcem zvrácené ideologie, politické hlouposti a neodbornosti. Takto stručně se dá pojmenovat jádro tohoto problému.
Žijeme v demokracii nikoli expertokracii. Proto musí být politická stanoviska obsáhlejší, vidět problematiku Prahy v širších a hlubších souvislostech.
Během čtyř let mandátu se dá stihnout jen omezený počet řešení. Proto základních priorit by nemělo být mnoho, přesto by měla být jasná, proveditelná a široké veřejnosti srozumitelná.
Politik by měl i jasně definovat, jak daných priorit docílí, v poměrném politickém systému i s kým. Cesta do opozice není řešení pro Prahu, není řešení pro občana. Každý volič by to měl vědět.
Josef Sláma
