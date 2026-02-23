Sláma (Trikolora): Komunální volby v Praze se blíží

23.02.2026 14:10 | Zprávy
autor: PV

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Komunální volby v Praze se blíží. Existuje zde jedinečná příležitost překreslit pražskou politickou mapu.

Praha mnoho let stagnuje, ten nerozvoj je viditelný na první pohled. Ten neblahý rukopis především Pirátů nepřispěl k přirozenému rozvoji města.

Praha se nejen nerozvíjí, je bohužel zahlcena byrokracií, nesmyslnými vyhláškami, regulacemi a nařízeními. Na druhé straně dlouhá léta nemá ucelenou koncepci, jasně stanovené a definované priority a cíle.

Nejkřiklavější selhání je v oblasti dopravy. Pražský řidič se stal zajatcem zvrácené ideologie, politické hlouposti a neodbornosti. Takto stručně se dá pojmenovat jádro tohoto problému.

Žijeme v demokracii nikoli expertokracii. Proto musí být politická stanoviska obsáhlejší, vidět problematiku Prahy v širších a hlubších souvislostech.

Během čtyř let mandátu se dá stihnout jen omezený počet řešení. Proto základních priorit by nemělo být mnoho, přesto by měla být jasná, proveditelná a široké veřejnosti srozumitelná.

Politik by měl i jasně definovat, jak daných priorit docílí, v poměrném politickém systému i s kým. Cesta do opozice není řešení pro Prahu, není řešení pro občana. Každý volič by to měl vědět.

Převzato z profilu.

Josef Sláma

  • Trikolora
  • Předseda klubu zastupitelů Trikolora-SPD ZMČ Praha 3
  • zastupitel měst. části
