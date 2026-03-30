Balaštíková (ANO): Potravinové řetězce odmítají sáhnout na své marže

30.03.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám potravin.

Popisek: Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

ÚOHS nedokázal prokázat nekalé navyšování marží – a možná právě proto dnes vzniká potravinový ombudsman. Ne proto, že by problém neexistoval, ale proto, že se dlouhodobě nedařilo ho uchopit.

Lidé to ale dávno vědí. Vědí to dodavatelé. A obchodní řetězce toho roky využívaly.

Kdykoliv se otevře téma férových vztahů v potravinovém řetězci mezi zemědělci, zpracovateli a obchodem, spustí se okamžitý křik ze strany řetězců. Právě těch, které utrácejí miliardy za reklamu, ale odmítají sáhnout na své marže.

Klade si vůbec někdo otázku, jak to skutečně je?

Jakmile stát začne něco dělat, okamžitě nastupují „bojovníci“ s varováním, že potraviny zdraží. Nemusely by. Stačilo by jediné – férové obchodní chování.

Jenže to je přesně to, co dlouhodobě chybí. Zisky jsou nedotknutelné, zákazník je jen nástroj. A často i rukojmí.

Margita Balaštíková

