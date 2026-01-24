Bartoš (Piráti): Naši padlí vojáci v Afghánistánu. Trump je neuctivý k jejich památce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k českým vojákům padlým v Afghánistánu.

Prezident Trump se na fóru v Davosu vyjádřil, že v Afghánistánu jednotky z evropských zemí působily „spíše mimo frontové linie“ a že je USA nikdy nepotřebovali. Je to až bolestně neuctivé ke všem vojákům, kteří položili životy, když USA aktivovaly článek 5 smluv NATO a povolaly své spojence na pomoc v boji proti teroru. Anglie ztratila 457 vojáků, Kanada 159, Francie 90. Ale ani menší země neušly bolestným ztrátám. Dánsko, které prezident Trump pomlouvá nejvíce, ztratilo 43 vojáků, v přepočtu na milion obyvatel měli třetí největší ztráty ze všech spojeneckých armád.

A vojáci a vojákyně České republiky? Stáli po boku svých amerických spojenců téměř dvacet let. 14 z nich položilo své životy daleko od domova, když plnili své povinnosti ke své zemi a závazek k našemu spojenci, ke Spojeným státům americkým. Dovolte mi, abych připomněl jejich jména:

nadrotmistr Nikolaj Martynov
praporčík Milan Štěrba
rotmistr Robert Vyroubal
rotmistr Adrian Werner
rotmistr David Beneš
četař Ivo Klusák
desátník Libor Ligač
desátník Jan Šenkýř
rotmistr Jaroslav Lieskovan
rotný Martin Marcin
desátník Kamil Beneš
desátník Patrik Štěpánek
rotný Tomáš Procházka

Další čeští vojáci byli v Afghánistánu zraněni, někteří těžce.

Jsem vděčný všem, kdo v Afghánistánu sloužili. Díky nim mohu americkému prezidentovi vzkázat, že se mýlí, že i naše země svůj závazek vůči té jeho splatila krví svých nejlepších, že 14 z nich se vrátilo domů v rakvi a zaslouží od něj úctu. A pokud na ně nedokáže vzpomenout s úctou prezident Spojených států, udělejme to my. Oni své životy riskovali a nakonec ztratili, abychom my, kdo jsme zůstali doma, mohli žít v míru a bezpečí.

Čest jejich památce.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
