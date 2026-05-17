Ruský útok na NATO. Zelenskyj tvrdí, že má v ruce tajmé dokumenty

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se jeho rozvědce podařilo získat tajné dokumenty, které dokládají ruské přípravy rozsáhlých úderů nejen proti Ukrajině, ale i proti členským zemím NATO. Kreml prý zvažuje operace vedené z území Běloruska, a to jak směrem na ukrajinský Černihiv a Kyjev, tak proti pobaltským státům. „Uniklé zpravodajské dokumenty naznačují, že Vladimir Putin plánuje útok na území NATO v Pobaltí,“ uvedl Zelenskyj.
Tyto dokumenty údajně potvrzují, že Kreml zvažuje drtivé kombinované údery s využitím balistických raket, dronů a dalších zbraní. Cílem by mělo být nejen oslabení ukrajinské obrany, ale i vyvolání nestability v celém regionu. „Rusko zvažuje plány operací na jih a sever od běloruského území – buď proti směru Černihiv–Kyjev na Ukrajině, nebo přímo proti jedné ze zemí NATO z území Běloruska,“ napsal prezident na síti X.
Today, I held a meeting with the heads of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the Defense Intelligence, the Foreign Intelligence Service, and the Security Service of Ukraine. Three key areas were discussed.— Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) May 15, 2026
First, we are defining targets for our next long-range… pic.twitter.com/KDMFICtQ7o
Ukrajinský lídr upozornil na čerstvé kontakty mezi ruským a běloruským vedením. Ukrajinská rozvědka podle Zelenského disponuje podrobnostmi o těchto rozhovorech. Prezident varoval běloruského lídra Alexandra Lukašenka před zapojením jeho země do války. „Ukrajina se nepochybně bude bránit, pokud Alexandr Lukašenko udělá chybu a rozhodne se podpořit tento ruský záměr,“ zdůraznil a dodal, že nařídil obranným silám posílit příslušné směry a připravit plán reakce.
Důvěrné ruské dokumenty uvádějí jako cíle rozsáhlých raketových a dronových útoků dvě desítky politických a vojenských objektů, včetně ukrajinského velitelství. Zelenskyj ujistil, že Ukrajina tuto informaci vzala v úvahu, a vzkázal ruskému vedení: „Ukrajina není Rusko. Na rozdíl od státu agresora, kde je jasný viník této války a dlouhodobý okruh kolem něj, který udržuje jeho odtrženost od reality, zdrojem obrany Ukrajiny je připravenost ukrajinského lidu bojovat za svou nezávislost. Lid nelze porazit. Rusko musí ukončit svou válku a vyjednat důstojný mír, místo aby hledalo nové způsoby, jak zastrašovat Ukrajinu.“
Skutečné plány, nebo jen „odstrašování“?
Podobné úniky ruských tajných materiálů nejsou výjimečné. V minulosti se objevily dokumenty týkající se jaderných doktrín, hybridních operací i modernizace jaderných zařízení. Nejnovější odhalení přichází v době, kdy Rusko pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a civilní objekty.
Západní analytici považují tyto plány za součást širší ruské strategie eskalace tlaku na Ukrajinu a odstrašování NATO. Kreml na obvinění zatím nereagoval, což je v podobných případech obvyklé. Ruské úřady úniky obvykle označují za dezinformace nebo provokace ukrajinských a západních tajných služeb.
Zelenskyj v této souvislosti znovu vyzval spojence k urychlenému dodání systémů protivzdušné obrany, především těch, které jsou schopné čelit balistickým raketám. Podle něj je to jediný způsob, jak zastavit Putinovy plány.
Obvinění přichází v citlivém období, kdy se na diplomatické úrovni hovoří o možných mírových jednáních, zatímco pokračují těžké boje. Zda se uniklé dokumenty stanou předmětem mezinárodního vyšetřování, zatím není jasné.
Litva i Lotyšsko už posílily své hranice s Běloruskem a Ruskem. Útok by však podle některých zdrojů mohl být veden také na Polsko.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
