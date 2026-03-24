Baxa (ODS): Koalice posílá média veřejné služby k šípku

„To, co koalice nyní navrhuje, není žádná drobná dílčí úprava. Je to tvrdý a nekoncepční zásah do financování médií veřejné služby, který může mít dlouhodobé dopady na jejich fungování i nezávislost. Stávající systém financování České televize a Českého rozhlasu je funkční. Zajišťuje jejich stabilní a předvídatelné hospodaření a obě média zajišťují služby pro všechny obyvatele Česka, jak jim to ukládají zákony i kodexy. Není tedy důvod systém měnit bez odůvodněného záměru a promyšlené koncepce.
Tento koaliční návrh tedy zhmotňuje varovná slova ministra Klempíře, že zásahy do mediální legislativy proběhnou bez odborné diskuse a bez zapojení obou médií. Ostatně na velkém semináři k tomuto tématu, který jsme uspořádali společně s kolegyní Lucií Bartošovou, se minulý týden neobjevil nikdo z Ministerstva kultury. Následky tohoto úderu mohou být vážné: omezení služeb České televize a Českého rozhlasu, včetně jejich klíčové vlastní tvorby a oslabení jejich nezávislosti. A právě to je hranice, kterou bychom si v demokratické společnosti neměli nechat posouvat. V Poslanecké sněmovně nebudeme k tomuto návrhu mlčet,“ říká stínový ministr kultury Martin Baxa.
