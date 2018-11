Běhounek (ČSSD): My nesanujeme mzdy řidičů, my jako kraje platíme prokazatelnou ztrátu

Tak ještě jednou. Pane předsedající, dámy a pánové, musím konstatovat, že tady zaznívají nepravdy. My nesanujeme mzdy řidičů. My jako kraje platíme prokazatelnou ztrátu. A to je konstrukce, která je mnohem složitější než jenom mzdy řidičů.

Druhá věc - my jsme nevyjednali mzdy řidičů. Já jsem se toho jednání bohužel tenkrát za Asociaci krajů musel účastnit, protože ti, kdož tam byli původně nominováni, byli omluveni. A to rozhodnutí bylo přes náš negativní přístup a odpor stejně přijato. My jsme upozorňovali, že konstrukce prokazatelné ztráty bude tímto způsobem deformována a pro nás to budou obrovské náklady. A obce se v tom podílejí pouze tehdy, když si zaplatí ODO, to znamená ostatní dopravní obslužnost. Ale linkovou dopravu obce neplatí, ani se na ní nepodílejí.

MUDr. Jiří Běhounek ČSSD

kraj Vysočina

