Bělobrádek (KDU-ČSL): Ušetřili bychom víc peněz, kdybychom se tím nezabývali

Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové.

Já v tom střetu nejsem. Já jsem nikdy neměl dvě funkce, pokud nepočítám člena vlády, a to, jak tady zaznělo, tak plat poslance jsem nebral, protože to je neslučitelné. Takže o mě tady skutečně vůbec nejde. Já jsem nikdy dvě uvolněné funkce nebral. Vždycky jsem byl v těch dalších orgánech pouze řadovým zastupitelem.

A když se Ivan Adamec tady ptal, že tomu nerozumí a proč to je, tak to tady bylo zodpovězeno. Přece tady byl slib, že se nebudou kumulovat funkce a to dokonce že je přání předsedy vládní strany. Říkal, my nechceme, aby naši poslanci a hejtmani kumulovali funkce. Nakonec se ukázalo, že si to k srdci vzala, pokud vím, jedna hejtmanka.

No a pak se to řešilo tím, že tady byli i Piráti - a od nich mi to přijde pokrytecké - kteří, jak to tady zaznělo - jestliže nechcete, aby bylo možno kumulovat funkce - a to tady zaznělo - pojďme se bavit o tom, že funkce hejtmana - kde bych to chápal, protože hejtmani jsou skutečně velmi důležité osoby a v rámci krizového řízení mají, podobně jako starostové, na celém kraji obrovskou zodpovědnost. Já bych si dovolil srovnat, že být hejtmanem je na úrovni být členem vlády co se týká povinností a možností v rámci toho regionu. Je to velmi silná osoba. Tam bych to chápal.

Ale jestli starosta z malé vesnice je v té situaci, tak to je nesrovnatelné. Já bych pochopil, kdyby si paní hejtmanka chtěla vyřešit svoji situaci a když tedy chce zůstat hejtmankou, tak ať si tedy sníží plat, jako to udělala, to je pořádku. Tu možnost má a sama to řekla. Ale proč do toho zatahuje starosty? Tak to mohlo být jen na hejtmany, když už to takhle vezmeme.

Ale tady bylo jasně řečeno - a je to pravda - vždyť si to každý může už podle současné legislativy udělat. Ale to, co mě mrzí třeba na Pirátech - a považuji to za pokrytecké - protože tohle není žádné omezení kumulace funkcí. Tady se žádné funkce dále kumulovat nezakazují. Dále je můžou vykonávat. Jenom je potrestáme tím, že budou mít menší platy. Přičemž mnoho z nich skutečně vykonává své funkce jako neuvolnění.

To znamená, my jsme si tady prošli kolečkem třech čtení. Došlo to do Senátu. Teď to máme zpátky ve Sněmovně a je to v podstatě úplně zbytečné. My budeme zase právní řád zaplevelovat něčím, co je řešitelné už podle současné legislativy kvůli jednomu nebo několika lidem, kteří si chtějí vyřešit svoji osobní situaci. A to mě skutečně mrzí.

A další věc. Samozřejmě voliči - tak voliči mají snad právo si rozhodnout koho chtějí nebo nechtějí, když už k tomu takhle přistupujeme. A potom, co jsem se dozvěděl nového. Já jsem si marně lámal hlavu, proč to je 40 procent. Proč to není 15? Nebo proč to není 72? Protože to je spravedlivé? No, spravedlivé to není, protože skutečně, jak tady zaznělo, to bychom mohli potom z jiných veřejných peněz říct, že to je neslučitelné.

Konečně co je spravedlivého na tom, že v krajském zastupitelstvu nesmí sedět ředitel organizace, kterou zřizuje kraj, ale na komunální úrovni to možné je? Co je tohle za spravedlnost? Samozřejmě když jsem šéf technických služeb nebo domova důchodců, nebo lesů a dělám akce, tak mám výchozí pozici daleko jednodušší. Zatímco na kraji, když jsem šéfem muzea, nebo gymnázia, které zřizuje kraj, tak v tom zastupitelstvu sedět nemůžu. Tímhle se zabývejme, to je nespravedlivé.

Ale proč 40 procent? No, to jsem se dozvěděl. Protože paní hejtmanka si snížila svojí odměnu na 40 procent, tak aby to tak měli všichni ostatní. Přitom to mohla udělat a udělala už podle současné legislativy. To znamená, tento zákon není o tom, aby se nekumulovaly funkce. Pro zabránění kumulací funkcí nula.

Druhá věc. Řešíme tady něco, co se dá řešit podle současné legislativy. Už dávno jsme mohli mít projednané důležité zákony, které skutečně občany pálí. Za třetí je to neúcta k voličům, kteří si mohou přece rozhodnout, koho chtějí volit nebo ne. A jsou přece i starostové nebo hejtmani, kteří řeknou - ano, beru dva platy. A myslím si, že je to málo na tu práci, kterou udělám. Já to beru jako bonmot. Ale ti voliči to slyší a stejně ho zvolí? Asi vědí, že tam něco odpracuje.

To znamená, mohli jsme si ušetřit hodně času, hodně peněz daňových poplatníků. A možná bychom daňovým poplatníkům ušetřili daleko víc peněz, kdybychom se tím tady vůbec nezabývali, jednali o tom, co skutečně občany zajímá a pálí. A místo toho tady řešíme něco, že si chceme vyřešit svůj slib, který nesplnilo ani to hnutí ani ti politici a místo toho do toho zatahujeme ty starosty, kteří dělají práci, kterou ti jejich voliči dokážou ocenit. A jediné čeho dosáhneme je, že dosáhneme nespravedlnosti. Tohle spravedlnost není. A já žádný dva platy neberu, mně by to mohlo být jedno. Ale tohle je věc, která se mi skutečně příčí. To je pokrytectví.

