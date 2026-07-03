Havel (TOP 09): Opozice si pod sebou trošku řeže větev

Vážený pane ministře, já jenom zareaguju.
Víte, co vy poslední přeživší ministr, to není dobrá vizitka vaší vlády, že tady jste poslední přeživší, tady toho nikoho moc nevidím. Ale nemáte v jedné věci pravdu. On alkohol není tak úplně dobře dostupný na běžných pracovištích. Ani podle zákoníku práce nemůžete prostě v práci pít. Ale pryč od toho.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Já chci poukázat na mnohem důležitější věc, která tady zazněla. Možná taková krátká reakce na paní kolegyni Weimerovou, vaším prostřednictvím. Ano, my to zdůrazňujeme stále. TOP 09 chce moderní jednací řád. Ale pozor na to načasování. Pozor, na tu dobu.
Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici v boji za nezávislost veřejnoprávních médií. A to bude bitva, která nebude úplně jednoduchá. (Nesouhlasná stanoviska koalice.) Já bych se tomu, pane kolego Langu, vaším prostřednictvím, tak úplně nesmál, protože demokracie stojí na některých pojistkách a stát taky.
Jednou z těch pojistek jsou nezávislá veřejnoprávní média a to, co tady plánujete, já nevím, jestli vám to došlo, jestli jste tu novelu četl. Ale to, co plánujete, tak je fakt ten maďarský a slovenský scénář, jak ta veřejnoprávní média ovládnout, vyhladovět je, kdo platí, ten poroučí, to je nebezpečné a my proklamujeme ano, použijeme všechny prostředky, aby k tomu zničení nezávislosti veřejnoprávních médií prostě a jednoduše nedošlo.
Ano, jednací řád má být modernizován, my jsme pro ty změny. Ale pakliže se stanou teďka předtím, než chytře načtete potom tu mediální novelu v září, já myslím, že to tak bude, tak si pod sebou opozice tady trošku řeže větev v téhleté důležité bitvě. Já bych nerad, aby to tady zapadlo.
Děkuju.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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