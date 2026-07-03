Richterová (Piráti): Pro běžné lidi je tahle debata naprosto absurdní

03.07.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. července 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Richterová (Piráti): Pro běžné lidi je tahle debata naprosto absurdní
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Děkuji. Také jsem ráda, že pan ministr vystoupil a všem jenom potvrdil, jak absolutně nezná realitu běžných lidí. Řekl totiž, že přece si na pracoviště lidé mohou alkohol přinášet. Ale tak to není. V řadě firem jsou jasné vnitřní směrnice, jasné upravené pracovní řády, kde to zaměstnavatel zkrátka zakazuje a taky to kontroluje.

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Co na tom chci ukázat? Pan ministr se tvářil, jako by to byla ta nejběžnější věc na světě, že se to tak prostě dělá a ignoruje, že spousta lidí v České republice zkrátka funguje pod úplně jinými podmínkami. Ignoruje, že jakmile jde o výrobní závody, jakmile jde o energetiku, jakmile jde o prostě nebezpečný provoz, tak samozřejmě si to ty firmy hlídají, aby nebyl průšvih. Stejně tak, když si vezmeme zcela logicky, je to právě proto upravené i v zákonných předpisech.

Já bych jenom ráda, aby, když tady jednáme, jednáme veřejně, lidé to sledují, prostě byl respekt k tomu, že běžní lidé v práci nepijí a spousta lidí má vnitřními předpisy ve své firmě upraveno i cokoliv, co se děje ohledně alkoholu a jeho vnášení do areálu nebo na pracoviště.

Jasně, můžeme se tady dostat do debaty, jak je to se zavřenou lahví, kterou někdo přinese jako dárek. To se právě liší podle toho, o jaký provoz jde. Ale zdůrazňuju, že pro běžné lidi je debata, která se tady teď začala vést, naprosto absurdní.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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jednací řád , piráti , Richterová , sněmovna , 24. schůze , 3.7

JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Klobouk dolů

Pane ministře, podle mě jste rozhodl dobře, že jste zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci, který ho zabil. Jaký trest soudkyni hrozí a hlavně bude moc soudit dál, když se dopustila takového fatálního selhání? Ještě proč jste s tou žalobou přišel až nyní? Že selhala je jasné od zač...

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