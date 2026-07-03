Ministr Šťastný: To ani nejde rozumným způsobem kontrolovat

Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno,
já jsem tady zdá se poslední přeživší, jestli znáte ten film Blade, tak jsem si vyslechl tento krásný příspěvek paní kolegyně týkající se možnosti dostupnosti alkoholu na pracovišti Poslanecké sněmovny. Já jsem přesvědčený, že alkohol je v České republice dostupný na všech pracovištích, a to tak, že si ho každý, kdo se rozhodne, může koupit a na pracoviště donést.
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Je Petr Macinka arogantní?
Já v tomto ohledu souhlasím s mojí předřečnicí, že samozřejmě nadužívání alkoholických nápojů jako ministr pro sport, prevenci a zdraví musím zásadně odmítnout, a skutečně alkohol způsobuje řadu zdravotních problémů, pokud je konzumován v míře, která poškozuje lidské zdraví.
Na druhou stranu já jsem přesvědčený, že kde jinde než v Poslanecké sněmovně by měli sedět lidé zodpovědní, lidé, kteří jaksi dokáží, pokud jsou orientováni místem, časem a osobou a já věřím, že se nám to daří zatím ve většině případů až na výjimky, tak se rozhodnout, zda a jakým způsobem budou k té práci přistupovat a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá.
V tomto ohledu si myslím, že to je zbytečná regulace a že bychom skutečně měli vzít rozum do hrsti a nechat stav, který je teď, protože ono to ani nejde rozumným způsobem kontrolovat.
Děkuji.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
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