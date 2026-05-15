Senátorka Hamplová: Posseltova činnost je na paragraf. Policie by měla začít konat

15.05.2026 11:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndt Posselt sledoval debatu na půdě českého parlamentu, kde koaliční strany ANO, Motoristů a SPD bez účasti opozice prosadili tvrdé odsouzení sudetoněmeckého sjezdu, který má proběhnout v Brně za pár dní. Posselt počínání vládních zákonodárců odsoudil. A senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou to nenechalo v klidu.

Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Bernd Posselt při sledování debaty v českém parlamentu prohlásil, že byl svědkem „karikatury parlamentarismu“. Tím velice rozzlobil senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Ta volá do akce českou policii.

„Podle mého názoru by měla česká policie po dnešku začít sama konat. Proč? Protože dnešek by měl být poslední kapkou. Dnes označil Bernd Posselt, německý politik a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, rozhodnutí Poslanecké sněmovny, dolní komory českého Parlamentu, za frašku (!!!) a hlasování českých poslanců odsoudil (!!!). Postavil se tak výslovně, hrubě a degradačně proti vyslovené vůli jedné ze dvou komor zákonodárného sboru naší země, která byla demokraticky zvolena ve svobodných volbách občany České republiky, svrchovaného státu,“ ozvala se senátorka na sociální síti X.

Připomínala, že Posselt opakovaně kritizoval Benešovy dekrety a že se tím z pohledu senátorky vměšuje do vnitřních věcí České republiky.

„Pokud občan a politik cizího státu zpochybňuje poválečné uspořádání naší země, bez zábran pořádá sjezd sdružení narušující stav našeho usmíření na území naší země a dnes dokonce hrubě napadl jednu z komor našeho Parlamentu (!!!), je na místě se vší vážností vyhodnotit, zda podobné jednání, jako je toto, a jednání těch, kteří mu v něm na našem území intenzivně pomáhají a finančně ho podporují, nenaplňuje skutkové znaky tohoto trestného činu: trestného činu ‚Neoprávněná činnost pro cizí moc‘ (§ 318a),“ naznačila senátorka.

Už kvůli tomu by se podle senátorky měl sjezd sudetských Němců v Brně prostě zrušit, abychom si zachovali čest.

„Protože to, co se chystá v Brně, nemá s dobrými vztahy s Německem a jakýmkoli usmířením co dělat. Spíše naopak. Je to pouhá provokace a zkouška, kam až necháme potomky sudetských Němců na svém území dojít,“ uzavřela senátorka.

