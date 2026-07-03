Blišťanová (TOP 09): Pod plynulostí se skrývá omezení práv

03.07.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. července 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Blišťanová (TOP 09): Pod plynulostí se skrývá omezení práv
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci,

chci k tomuto návrhu přistoupit objektivně a zhodnotit, jak to předkladatelé zamýšlejí jako přínos, tak i to, co představuje riziko pro demokratickou diskusi v tomto sále. Začněme tím, co na papíře může vypadat jako krok správným směrem. Předkladatelé v důvodové zprávě argumentují tím, že cílem návrhu je zvýšit efektivitu a plynulost našeho jednání a zabránit obstrukcím.

Jistě se shodneme na tom, že nikdo z nás nechce trávit hodiny neplodnými procedurálními spory. Návrh například přináší flexibilnější možnost zařazování zamítnutých či vrácených zákonů na pořad schůze nebo rozšiřuje čas pro projednání zákonů ve třetím čtení. Z hlediska snahy o rychlejší legislativní proces to může znít jako logický krok zefektivnění naší práce. Tato efektivita je však vykoupena vysokou cenou.

Mgr. Bc Zdeňka Blišťanová

  • TOP 09
  • poslankyně
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Když se podíváme na konkrétní paragrafy, zjistíme, že pod záminkou plynulosti se skrývají omezení práv poslanců. Navrhovaný § 66 například umožňuje, aby Sněmovna hlasováním stanovila pevný čas ukončení rozpravy a předsedající ji v tuto chvíli ukončí bez ohledu na to, zda jsou do ní přihlášeni ještě další řečníci.

Dále má mít většina možnost omezit počet faktických poznámek na pouhé dvě pro každého poslance a zcela se ruší možnost na faktickou poznámku odpovědět. Rušení této možnosti odebírá poslancům základní nástroj pro okamžitou obranu proti nepravdám či omylům předřečníků, čímž se potlačuje svobodná a dynamická demokratická debata. Tato snaha o efektivitu používá také rozdílná měřítka. Zatímco řadovým poslancům, tedy i opozici, se mají limity krátit, novela uvádí, že na předsedu Sněmovny a členy vlády se žádná výjimka z těchto časových omezení nevztahuje. Takový postup porušuje pravidla rovného přístupu v tomto sále.

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Skutečným cílem změny jednacího řádu v tuto dobu z našeho není efektivnější fungování Sněmovny, je jím snaha usnadnit si prosazování zákonů, které oslabují demokracii – od zásahu do fungování veřejnoprávních médií, přes zvýhodňování velkých zemědělských holdingů předkupním právem na zemědělskou půdu, až po změnu trestního řádu. To nejdůležitější: pravidla se nemění, nemají měnit během zápasu. I když víme, že některé body návrhu dávají smysl a Sněmovna by je do budoucna potřebovala, způsob, jakým se tato změna zavádí, je nepřijatelný. Podívejme se do čl. 2 předloženého návrhu. Píše se zde, že tento zákon nabývá účinnosti již 15. dnem po jeho vyhlášení. Předkladatelé v důvodové zprávě dokonce píší, že návrh považují za mimořádně naléhavý.

Kolegyně a kolegové, v civilizovaných demokraciích platí nepsané, avšak o to důležitější pravidlo: Pokud se sahá do jednacího řádu parlamentu a mění se základní pravidla pro vystupování a debatu, zavádí se odložená účinnost tak, aby nová pravidla platila až od dalšího volebního období. Proč? Aby si aktuální vládnoucí většina neupravovala pravidla čistě ve svůj prospěch proti aktuální menšině. Nikdo totiž neví, kdo bude po dalších volbách sedět ve vládních a kdo v opozičních lavicích. Proto žádám o podporu návrhu TOP 09 o posunutí data účinnosti.

A na závěr. Jednací řád určuje pravidla hry, ale my všichni víme, že ani ten nejlepší předpis nenahradí věcné jednání, vzájemný respekt a odpovědný přístup samotných poslanců.

Děkuji.

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Článek obsahuje štítky

jednací řád , sněmovna , TOP 09 , 24. schůze , Blišťanová , 3.7

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