Válek (TOP 09): Tohle vládní koalici neprojde

24.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánované změně financování ČT a ČRo.

Válek (TOP 09): Tohle vládní koalici neprojde
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Je fascinující, jak koaliční poslanci, kteří na rok 2026 prosadili stamiliardový deficit, volají po „šetření“ u veřejnoprávních médií. To není rozpočtová odpovědnost, ale regulérní farizejství.

Navíc jak ukázal poslanec SPD Nerušil, který otevřeně mluví o větší kontrole obsahu ČT, tak řeči o úsporách jsou jen zástěrka pro snahu dostat veřejnoprávní média pod politický vliv.

Veřejnoprávní média mají kontrolovat politiky, ne naopak. A tohle koalici neprojde.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

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TOP 09 , Válek

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

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Jste proti plošnému zákazu mobilů ve školách – prý to podle vás nevede k lepším studijním výsledkům. Ale to přeci nikdo snad ani netvrdí. Jde o socializaci, kdy si dnes děti spolu pak nehrají, nebaví se, protože mají mobil. Nemyslíte, že socializace je také dost důležitá? K čemu děti podle vás mobil...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánované změně financování ČT a ČRo.