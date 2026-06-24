Válek (TOP 09): Tohle vládní koalici neprojde

Je fascinující, jak koaliční poslanci, kteří na rok 2026 prosadili stamiliardový deficit, volají po „šetření“ u veřejnoprávních médií. To není rozpočtová odpovědnost, ale regulérní farizejství.
Navíc jak ukázal poslanec SPD Nerušil, který otevřeně mluví o větší kontrole obsahu ČT, tak řeči o úsporách jsou jen zástěrka pro snahu dostat veřejnoprávní média pod politický vliv.
Veřejnoprávní média mají kontrolovat politiky, ne naopak. A tohle koalici neprojde.
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