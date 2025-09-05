Bubeníček (KSČM): Lidé se bojí říci svůj názor nahlas

Čas nám neúprosně běží.
Nedávno děti končily školní rok, prázdniny utekly a děti opět zasedly do školních lavic. Při pohledu na současnou politickou situace se jen ptám, co tyto školáky v budoucnu čeká. Dnes to je zjednodušeně nenávist a boj o peníze. A proto jsou volby, aby přinesly změnu. A pokud většině společnosti současná situace vyhovuje, tak to potvrdí ve volbách.
Asi mám špatné známe, se kterými se často potkávám v nákupním centru. Ještě ani jeden nepodporoval současnou vládu, SPOLU nebo STAN. Ale dnes je horší ještě jedna věc, lidé se bojí říci svůj názor nahlas. A to je velice špatná nálepka pro českou demokracii.
Za měsíc jsou volby. Co bude, když nedopadnou podle představ současného vedení státu? Již dnes si dává prezident dělat právní výklad, zda musí nebo nemusí pověřit sestavením vlády šéfa nejsilnější strany ve volbách.
Strana, o které asi moc lidí neslyšelo, žádá soudy vyloučit z voleb protestní nebo populistickou opozici.
Náhodou jsem na ČT24 objevil předvolební diskusi k otázce dopravy. Hnutí STAČILO zastupoval ústecký lídr Jaroslav Komínek. S dopravou má bohaté zkušenosti, působil jako můj náměstek pro dopravu, vypořádal se s nejedním problémem v dopravě a navíc k tomu, umí řídit autobus i trolejbus. V debatě patřil mezi ty, kde odpovědi měly hlavu a patu. Prostě, kdo umí, tak umí. A co bylo příjemné zjištění, kandidáti se k sobě chovali slušně. To silně koresponduje s atmosférou na mnoha předvolebních akcích. Vulgární urážky, násilí, nenávist, zastrašování.
Co mě však děsí je slovo válka. Dnes se o ní mluví jako o chlebu. Musíme zbrojit a zbrojit, ale s kým chceme bojovat.
Afghánistán by měl být varováním. Nikdo nás tam nezval, a nakonec jsme rychle utekli. Jsem asi naivní, ale na prvním místě by měla být diplomacie. Jednat a jednat. Jsem daleko sympatií za prezidenta Trumpa, ale on je ochoten jednat. Umí se sejít i s protivníkem. To by u nás bylo nemyslitelné.
Nedávno uplynulo 80 let od konce druhé světové války. Ale ty oslavy byly zvláštní. Vlastně se nesmělo připomínat, kdo válku vyhrál a měl největší oběti. Absurdní, Ty miliony mrtvých nemohou za dnešní dění ve světě. Nyní proběhly oslavy k 80. výročí ukončení druhé světové války v Asii. V Pekingu velká vojenská přehlídka. A naše reakce, kritika těch, kteří na oslavy přiletěli.
Tak rozum do hrsti a za měsíc do volebních místností. Volíme STAČILO.
Oldřich Bubeníček
