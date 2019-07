ČSSD: V případě rumburské nemocnice je Ministerstvo zdravotnictví nečinné

To je velmi špatná zpráva pro všechny ve Šluknovském výběžku. Právě Lužická nemocnice je totiž pro zajištění zdravotní péče v této oblasti klíčová. A bohužel, jak je psáno v prohlášení představenstva Lužické nemocnice, jedním z viníků jsou také zdravotní pojišťovny.

„ČSSD již dlouho upozorňuje na to, že pojišťovny nefungují tak jak by měly. Neplní svoji zákonnou povinnost – garantovat dostupnost sítě. Jejich nečinnost, jakož i nečinnost ministerstva zdravotnictví se v tomto případě ukazuje jako fatální. Místo kvalitních a dostupných nemocnic tady máme spíše obrovskou síť ambulantních specialistů bez odpovídajících kompetencí, ale také povinností. A to je špatně,“ říká k případu expertka ČSSD pro zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Pro zachování nemocnice, pod kterou spádově patří kolem 55 tisíc obyvatel, budou klíčové následující dny. Společnost Krajská zdravotní se dnes dozvěděla výsledky auditu, navíc v úterý a ve středu by se měli sejít zástupci Ústeckého kraje, Krajské zdravotní a.s. se zástupci Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch /ANO/ však již nyní do médií hlásí, že situaci vyřeší, a nutí Krajskou zdravotní a Ústecký kraj k tomu, aby převzali Lužickou nemocnici do svých rukou. „K tomu ale ministr zdravotnictví nemá kompetence,“ upozorňuje Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní a pokračuje: „Aby Krajská zdravotní mohla převzít nemocnici v Rumburku, musí mít vše podloženo náležitými informacemi a daty, a nemůžeme spoléhat na jakékoliv přísliby. V minulosti byla již opakovaně ze strany vládních činitelů Krajské zdravotní přislíbena řada věcí, a to v souvislosti s dalšími aktivitami v nemocnicích. Nicméně tyto sliby se mírně řečeno nenaplnily. Doposud nám nebyla předložena žádná konkrétní nabídka, vše bylo pouze formou silných mediálních prohlášení, příslibů a vzkazů, a to nám rozhodně nestačí.“

Ústy Radka Scherfera Krajská zdravotní neustále potvrzuje, že má zájem na řešení situace. „A říkáme to dlouhodobě, dlouhodobým konzistentním postojem, který je veden snahou o zajištění zdravotní péče pro obyvatele celého Ústeckého kraje a není důsledkem politického tlaku nebo kohokoli dalšího.“

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bohužel aktuální snahy ministra zdravotnictví nejsou podle Lenky Tesky Arnoštové už v této době ničím jiným než planými řečmi: „Ministerstvo zdravotnictví selhává. Místo toho, aby neprodleně začalo vyjednávat se spolkovou republikou Sasko nebo předložilo co nejrychleji změnu zákonné úpravy o možnosti zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvy o poskytnutí péče i s příhraničními poskytovateli zdravotních služeb, tak zatím jenom slibuje. A to i přesto, že disponuje ke zdravotním pojišťovnám odpovídající kontrolní pravomocí.“

To, co se nyní děje kolem Lužické nemocnice vyvolává řadu otázek: „Viděl pan ministr tuto nemocnici? Může mi odpovědět na otázku: “Kde Rumburk vezme finanční prostředky ve výši desítek milionů korun na očištění? Kde vezme personál, kterého je všude naprostý nedostatek a Rumburk ho nechal rozutéct do okolních zařízení? Vedení města i vedení nemocnice dlouhodobě tuto situaci podcenilo. Město nemocnici sice podporovalo, ale pravděpodobně tyto finanční objemy končily někde jinde, než končit měly. Toto by měla ukázat analýza, která by vše pojmenovala a následně by z tohoto byla vyvozena zodpovědnost. Stále nechápu, proč tuto nemocnice nepřevezme stát? A tlačí do toho kraj a Krajskou zdravotní. Proč někdo na ministerstvu neukáže svoje dozajista výborné manažerské schopnosti,“ říká Radek Scherfer.

Nemocnice v Rumburku je první, ale možná ne poslední, která se do této situace dostala. Podobný osud může potkat také další nemocnice. Musíme tak začít konat. „Za ČSSD můžeme slíbit, že rozhodně nebudeme přihlížet planým řečem ministerstva zdravotnictví. Jedním z kroků, který bychom mohli udělat je znovu předložit zákon o páteřní síti zdravotnických zařízení, díky kterému by měl stát zajistit odpovídající finanční prostředky a měl by garantovat dostupnost péče a začneme znovu iniciovat změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění“ vysvětluje Lenka Teska Arnoštová.

Psali jsme: Zánik nemocnice v Rumburku by byl hrubým selháním řízení zdravotnictví, říká autor ústavní žaloby na úhradovou vyhlášku Dostál Ústecký kraj byl neprávem pasován do role viníka za stav Lužické nemocnice Ministr: Krajská zdravotní musí převzít nemocnici v Rumburku Rumburk: Boj o nemocnici se dostal na jednání krajského zastupitelstva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV