Zahradil: Naučme se s tím rychle pracovat, nebo nám ujede vlak

Jistě jste o nové Národní bezpečnostní strategii USA už slyšeli, od pátku jsou toho plné sítě. Zhodnotil to už kdekdo, také něco přidám. Takže:
Dlouho jsem nečetl tak osvěžující politický dokument jako tento. Ano, je to rozchod s americkou zahraniční politikou, jak jsme ji znali od roku 1989. Je to studená sprcha všem našim devadesátkovým atlantistům, zastydlým v iluzi tehdejšího konce dějin a unipolárního Pax Americana.
Je to koherentní strategie pro světovou velmoc v multipolárním světě 21.století. USA se explicitně hlásí k Monroeově doktríně v “Trumpově verzi”, chtějí dominovat západní polokouli. Soupeření s
Čínou pojímají striktně v ekonomických a obchodních kategoriích, nikoliv v ideologických.
Za základní politickou jednotku považují národní stát. Termín “EU” není v dokumentu obsažen ani jednou, k vývoji v Evropě převládá rezervovaná skepse. Naopak země střední a východní Evropy jsou zmíněny jako perspektivní partneři.
Ing. Jan Zahradil
Je to jasné, logické a srozumitelné. Najdete to na webových stránkách Bílého domu, odkaz ZDE. A vybírám pár ilustrativních ukázek.
“Po konci studené války přesvědčily americké zahraničně-politické elity samy sebe, že permanentní americká dominance v celém světě byla v nejlepším zájmu naší země. Ale záležitosti jiných zemí se nás týkají pouze, pokud přímo ohrožují naše zájmy.”
“Usilujeme o dobré vztahy a mírové obchodní vztahy s národy světa, aniž bychom jim vnucovali demokratické nebo jiné společenské změny, které se značně liší od jejich tradic a historie. Uznáváme a potvrzujeme, že není nic nekonzistentního ani pokryteckého, jednáme-li podle takového realistického hodnocení nebo udržujeme-li dobré vztahy se zeměmi, jejichž vládní systémy a společnosti se liší od našich, a to i přesto, že na podobně smýšlející přátele tlačíme, aby dodržovali naše společné normy, a tím prosazovali naše zájmy.“
“S nezápadními nebo nedemokratickými státy: usilovat o stabilitu, dialog a vzájemně prospěšnou spolupráci – bez ideologických křížových výprav. S blízkými demokratickými partnery – Evropou, Anglosférou - udržovat vyšší očekávání, hájit společné principy a odolávat erozi svobod ze strany elit.”
„Postavíme se proti elitářsky řízeným, nedemokratickým omezením základních svobod v Evropě, v Anglosféře a zbytku demokratického světa, zejména mezi našimi spojenci.“
“Je v základním zájmu USA dojednat rychlé ukončení nepřátelství na Ukrajině, abychom stabilizovali evropské ekonomiky, předešli nezamýšlené eskalaci či rozšíření války a obnovili strategickou stabilitu s Ruskem, stejně jako umožnili poválečnou rekonstrukci Ukrajiny a umožnili tak její existenci jako životaschopného státu.”
“Trumpova administrativa se rozchází s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války, popoháněné nestabilními či menšinovými vládami, z nichž mnohé pošlapávají základní demokratické principy, aby potlačily opozici. Velká většina Evropy chce mír, ovšem tato touha nenachází politickou odezvu, zejména kvůli podrývání demokratických procesů zmíněnými vládami.”
Závěr: tTnto dokument a jím definovaná strategie budou mít globální dopad. Naučme se s tím rychle pracovat v naší zahraničně-politické strategii, nebo nám ujede vlak.
autor: PV