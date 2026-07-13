Černochová (ODS): Jestli patří Leopardi do šrotu, tak proč se s nimi fotí?

Jestli mají Leopardy 2A4 podle Filipa Turka patřit do muzea, proč se před nimi ministr obrany za SPD Jaromír Zůna nechává fotit jako před výkladní skříní své práce? Leze do nich a je vidět, že je z nich nadšenej, jako malej kluk.
Buď jsou to „muzejní kusy a z poloviny nepojízdné vraky“, jak tvrdí Turek. Nebo jsou natolik kvalitní, že se jimi ministr chlubí.
Obojí současně platit nemůže.
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