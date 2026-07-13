CHRUDIM SPOLEČNĚ: Chceme město, které bude připravené na výzvy příštích let

„Chrudim si zaslouží vedení, které dokáže spojovat, naslouchat a současně mít odvahu realizovat potřebné změny. Právě proto jsme se rozhodli spojit síly a nabídnout občanům silný tým zkušených a kompetentních osobností, které mají chuť pracovat pro budoucnost našeho města,“ uvedli zástupci koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ.
Společná kandidátka vznikla na základě dlouhodobé programové shody všech tří subjektů. STAN, TOP 09 i KDU-ČSL sdílejí přesvědčení, že Chrudim potřebuje transparentní a profesionální správu města, odpovědné hospodaření, kvalitní veřejné služby a promyšlený rozvoj, který bude respektovat potřeby obyvatel i jedinečný charakter města.
Koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ chce být silnou a důvěryhodnou alternativou pro všechny, kteří očekávají věcnou politiku bez zbytečných sporů a osobních konfliktů.
„Nespojuje nás pouze společná kandidátka. Spojuje nás především podobný pohled na budoucnost Chrudimi. Chceme město, které bude otevřené novým příležitostem, bude podporovat rodiny, kvalitní vzdělávání, bezpečné a příjemné veřejné prostředí i aktivní komunitní život. Chceme město, které bude připravené na výzvy příštích let.“
Na kandidátce se představí kombinace zkušených komunálních politiků, odborníků z různých profesních oblastí i nových osobností, které do veřejného života přinášejí energii, nové nápady a chuť aktivně měnit věci k lepšímu.
Program koalice bude stát na několika základních pilířích:
- odpovědné hospodaření a efektivní správa města,
- transparentnost a otevřená komunikace s občany,
- podpora rodin, školství a volnočasových aktivit,
- dostupné bydlení a kvalitní veřejný prostor,
- rozvoj dopravy a moderní infrastruktury,
- bezpečné, čisté a zdravé město pro život,
- podpora místních spolků, kultury a komunitního života.
Koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ vstupuje do voleb s ambicí převzít odpovědnost za vedení města a nabídnout Chrudimi dlouhodobou a stabilní vizi rozvoje.
„Nechceme pouze spravovat město ze dne na den. Chceme Chrudim posouvat dopředu s jasnou strategií, konkrétními prioritami a respektem k lidem, kteří v ní žijí. Věříme, že právě spojení zkušeností, odbornosti a společných hodnot je nejlepší cestou k úspěšné budoucnosti Chrudimi.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku