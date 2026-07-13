CHRUDIM SPOLEČNĚ: Chceme město, které bude připravené na výzvy příštích let

13.07.2026 19:12 | Monitoring
autor: PV

Hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL vytvořily pro komunální volby 2026 společnou kandidátku pod názvem CHRUDIM SPOLEČNĚ. Spojuje je společná vize moderního, otevřeného a odpovědně spravovaného města, které bude dobře fungovat pro všechny generace obyvatel.

CHRUDIM SPOLEČNĚ: Chceme město, které bude připravené na výzvy příštích let
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

„Chrudim si zaslouží vedení, které dokáže spojovat, naslouchat a současně mít odvahu realizovat potřebné změny. Právě proto jsme se rozhodli spojit síly a nabídnout občanům silný tým zkušených a kompetentních osobností, které mají chuť pracovat pro budoucnost našeho města,“ uvedli zástupci koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ.

Společná kandidátka vznikla na základě dlouhodobé programové shody všech tří subjektů. STAN, TOP 09 i KDU-ČSL sdílejí přesvědčení, že Chrudim potřebuje transparentní a profesionální správu města, odpovědné hospodaření, kvalitní veřejné služby a promyšlený rozvoj, který bude respektovat potřeby obyvatel i jedinečný charakter města.

Koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ chce být silnou a důvěryhodnou alternativou pro všechny, kteří očekávají věcnou politiku bez zbytečných sporů a osobních konfliktů.

„Nespojuje nás pouze společná kandidátka. Spojuje nás především podobný pohled na budoucnost Chrudimi. Chceme město, které bude otevřené novým příležitostem, bude podporovat rodiny, kvalitní vzdělávání, bezpečné a příjemné veřejné prostředí i aktivní komunitní život. Chceme město, které bude připravené na výzvy příštích let.“

Na kandidátce se představí kombinace zkušených komunálních politiků, odborníků z různých profesních oblastí i nových osobností, které do veřejného života přinášejí energii, nové nápady a chuť aktivně měnit věci k lepšímu.

Program koalice bude stát na několika základních pilířích:

  • odpovědné hospodaření a efektivní správa města,
  • transparentnost a otevřená komunikace s občany,
  • podpora rodin, školství a volnočasových aktivit,
  • dostupné bydlení a kvalitní veřejný prostor,
  • rozvoj dopravy a moderní infrastruktury,
  • bezpečné, čisté a zdravé město pro život,
  • podpora místních spolků, kultury a komunitního života.

Koalice CHRUDIM SPOLEČNĚ vstupuje do voleb s ambicí převzít odpovědnost za vedení města a nabídnout Chrudimi dlouhodobou a stabilní vizi rozvoje.

„Nechceme pouze spravovat město ze dne na den. Chceme Chrudim posouvat dopředu s jasnou strategií, konkrétními prioritami a respektem k lidem, kteří v ní žijí. Věříme, že právě spojení zkušeností, odbornosti a společných hodnot je nejlepší cestou k úspěšné budoucnosti Chrudimi.“

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Článek obsahuje štítky

STAN , volby , Chrudim , TOP 09 a KDU-ČSL , CHRUDIM SPOLEČNĚ

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Legislativa

Proč je vůbec legislativně možné, aby nějaké zákony byly schvalovány bez debaty? Pochopil bych to třeba ve stavu nouze. Ale jinak? Proč s tím něco neuděláte? CO vím, tak se teď jednací řád měnil, proč ne i toto? Protože jestli je to praxe této vlády, jak kritizujete, proč s tím něco neuděláte?

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