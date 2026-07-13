Zelení: Nový týden, nová kauza Motoristů

Nový týden, nová kauza Motoristů. Tentokrát se prezident Jaguar klubu srazil v Mercedesu s nemocničním vozem.
Město není závodní dráha.
A není v něm místo pro stále větší, těžší a nebezpečnější auta. Moderní evropská města si uvědomují, že obří SUV představují větší riziko pro chodce i cyklisty, zabírají více veřejného prostoru a zhoršují kvalitu života. Proto například Paříž zdražila jejich parkování a další města podporují menší auta, kvalitní veřejnou dopravu a bezpečnější ulice.
My říkáme: míň aut v centru, lepší MHD a bezpečnost provozu.
Myslete na to u voleb na magistrát. Pro Prahu uděláme jako Zelení a Praha sobě první poslední!
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