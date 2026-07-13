Zelení: Nový týden, nová kauza Motoristů

13.07.2026 17:13 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k autonehodě Filipa Turka

Zelení: Nový týden, nová kauza Motoristů
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Nový týden, nová kauza Motoristů. Tentokrát se prezident Jaguar klubu srazil v Mercedesu s nemocničním vozem.

Město není závodní dráha.

A není v něm místo pro stále větší, těžší a nebezpečnější auta. Moderní evropská města si uvědomují, že obří SUV představují větší riziko pro chodce i cyklisty, zabírají více veřejného prostoru a zhoršují kvalitu života. Proto například Paříž zdražila jejich parkování a další města podporují menší auta, kvalitní veřejnou dopravu a bezpečnější ulice.

My říkáme: míň aut v centru, lepší MHD a bezpečnost provozu.

Myslete na to u voleb na magistrát. Pro Prahu uděláme jako Zelení a Praha sobě první poslední!

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Článek obsahuje štítky

doprava , Praha , zelení , Turek , Motoristi

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Legislativa

Proč je vůbec legislativně možné, aby nějaké zákony byly schvalovány bez debaty? Pochopil bych to třeba ve stavu nouze. Ale jinak? Proč s tím něco neuděláte? CO vím, tak se teď jednací řád měnil, proč ne i toto? Protože jestli je to praxe této vlády, jak kritizujete, proč s tím něco neuděláte?

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