Mašek (ANO): Vláda má svou odpovědnost, prezident svou

Vypadá to, že se tady zase rozmohl takový nešvar. Zase jedou komunikační kartičky pana Foltýna? Kam se člověk podívá, tam stejné řeči, stejné fráze, stejné naučené odpovědi. Celá opozice spamuje veřejný prostor pořád dokola tím samým.
To už není názor, to je papouškování.
Tak Foltýnovi vyřiďte, ať s tímhle divadlem konečně přestane.
Jestli má pan prezident takovou potřebu mluvit do jednání vlády, tak ať na ta jednání normálně chodí. Třeba od něj konečně uslyšíme nějakou vlastní vizi pro Českou republiku, a ne jen další předčítání cizích not. Lidi čekají řešení problémů, ne další politické divadlo.
Premiér není žádný otrok soudruha prezidenta.
Není jeho sluha ani cvičený pes, aby přiběhl na první písknutí.
Jestli chce prezident něco projednávat, má spoustu možností.
Tohle neustálé fňukání do médií ničemu nepomůže.
A jestli je přesvědčený, že má na něco ústavní nárok, tak ať se obrátí na Ústavní soud. Ať si vyžádá předběžné opatření. Do druhého dne ho má. To umí dobře.
Pak tam může opět vítězoslavně dorazit za zvuku fanfár, pronést svůj projev, říct svoje a zase odjet. A vláda si stejně odhlasuje to, co uzná za vhodné. Taková je realita.
A když už se tady někdo pořád ohání Ústavou, tak si zkuste vzpomenout na dobu, kdy se minulá vláda a část senátorů snažili zbavit funkce prezidenta Zemana.
To vám tehdy Ústava najednou tolik neležela na srdci?
A o čem se mají vlastně bavit? Vy byste snad bezvýhradně komunikovali s člověkem, který na vás podává trestní oznámení nebo se s vámi soudí? To už není normální komunikace, ale čistě politický konflikt.
Tak si prosím odpusťte ty řeči o porušování Ústavy a povinnosti někam běhat na zavolání. Vláda má svou odpovědnost, prezident svou. Každý má svoje pravomoci. Místo věčného moralizování a papouškování naučených frází by možná bylo lepší začít řešit skutečné problémy téhle země.
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