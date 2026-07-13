Mašek (ANO): Vláda má svou odpovědnost, prezident svou

13.07.2026 20:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentu Pavlovi.

Mašek (ANO): Vláda má svou odpovědnost, prezident svou
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Vypadá to, že se tady zase rozmohl takový nešvar. Zase jedou komunikační kartičky pana Foltýna? Kam se člověk podívá, tam stejné řeči, stejné fráze, stejné naučené odpovědi. Celá opozice spamuje veřejný prostor pořád dokola tím samým.

To už není názor, to je papouškování.

Tak Foltýnovi vyřiďte, ať s tímhle divadlem konečně přestane.

Jestli má pan prezident takovou potřebu mluvit do jednání vlády, tak ať na ta jednání normálně chodí. Třeba od něj konečně uslyšíme nějakou vlastní vizi pro Českou republiku, a ne jen další předčítání cizích not. Lidi čekají řešení problémů, ne další politické divadlo.

Premiér není žádný otrok soudruha prezidenta.

Není jeho sluha ani cvičený pes, aby přiběhl na první písknutí.

Jestli chce prezident něco projednávat, má spoustu možností.

Tohle neustálé fňukání do médií ničemu nepomůže.

A jestli je přesvědčený, že má na něco ústavní nárok, tak ať se obrátí na Ústavní soud. Ať si vyžádá předběžné opatření. Do druhého dne ho má. To umí dobře.

Pak tam může opět vítězoslavně dorazit za zvuku fanfár, pronést svůj projev, říct svoje a zase odjet. A vláda si stejně odhlasuje to, co uzná za vhodné. Taková je realita.

A když už se tady někdo pořád ohání Ústavou, tak si zkuste vzpomenout na dobu, kdy se minulá vláda a část senátorů snažili zbavit funkce prezidenta Zemana.

To vám tehdy Ústava najednou tolik neležela na srdci?

A o čem se mají vlastně bavit? Vy byste snad bezvýhradně komunikovali s člověkem, který na vás podává trestní oznámení nebo se s vámi soudí? To už není normální komunikace, ale čistě politický konflikt.

Tak si prosím odpusťte ty řeči o porušování Ústavy a povinnosti někam běhat na zavolání. Vláda má svou odpovědnost, prezident svou. Každý má svoje pravomoci. Místo věčného moralizování a papouškování naučených frází by možná bylo lepší začít řešit skutečné problémy téhle země.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Slyšeli jsme správně. „Babišova smršť na Pavla nekončí. Už je jasno.“
Zbořil vyřešil Pavla i Babiše jednou vtipnou vzpomínkou
Babiš přitvrdil proti prezidentovi tak, že se ozvala i zamčená Nerudová
„V dnešní době by se necítil dobře.“ Pavel si vzal do úst Havla

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Mašek , ANO , Prezident Pavel

Mgr. Štěpán Slovák byl položen dotaz

Legalizace konopí

Pane poslanče, přijdete mi docela liberální. Zajímá mě váš postoj k legalizaci konopí? Nemyslíte, že kdyby bylo legální, možná by se tak nerozšířil trh z různými psychomodulačními látkami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Návyky po večeři zlepšující trávení i spánekNávyky po večeři zlepšující trávení i spánek Běžné nápoje zadělávající v těle na zánětBěžné nápoje zadělávající v těle na zánět

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Ankara ukázala, jak daleko mají mediální scénáře k realitě

9:15 Vích (SPD): Ankara ukázala, jak daleko mají mediální scénáře k realitě

Článek 3 Washingtonské smlouvy musí být základem české obranné politiky.