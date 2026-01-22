Čunek (KDU-ČSL): Ke zlomenině nedošlo, žebra jsou pouze naražená

23.01.2026 6:07
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pádu ze střechy při odklízení sněhu.

Čunek (KDU-ČSL): Ke zlomenině nedošlo, žebra jsou pouze naražená
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Jiří Čunek

Po několika dnech naléhání mé manželky a přátel jsem se nakonec přece jen vydal na vyšetření týkající se mého pádu ze střechy při odklízení sněhu. Jak se ukázalo, ke zlomenině nedošlo, žebra jsou pouze naražená. Děkuji za všechny vaše reakce a slova podpory.

Jak jsem následně zjistil, lano, pomocí kterého jsem ručkoval, bylo už téměř sto let staré a tentokrát nápor prostě nevydrželo. Od svých zeťů jsem ale dostal lano nové. Hned jsem si položil otázku, zda mi tento originální dárek dali proto, abych mohl se svým udržováním kondice v podobě odklízení sněhu ze střechy pokračovat i v následujících letech, nebo proto, abych se na něm pověsil a oni mohli konečně dědit.

Berte to samozřejmě s nadsázkou. Děkuji jim a doufám, že tohle nové lano vydrží alespoň stejně dlouho jako to staré, tedy minimálně další dvě generace

Jiří Čunek

  • KDU-ČSL
  • ANO křesťanským hodnotám
  • senátor
