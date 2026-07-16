Laudát (KAN): Tak už se snad, holka, konečně dočkáš

17.07.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rekonstrukci pražské Invalidovny

Laudát (KAN): Tak už se snad, holka, konečně dočkáš
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Před pár dny na mě ráno vyskočil mail, na který jsem čekal šest a půl roku. Díky pochopení těch, kdo v soutěži neuspěli, jsme se přenesli přes hrozbu protahování soutěže na zhotovitele obnovy pražské Invalidovny a doufám, že brzo začneme. Nebude to jednoduché, projekt není vůbec jednoduchý, ale rád bych se dočkal okamžiku, kdy lidem po obnově řekneme: "Pojďte dál".

Předtím, než si Invalidovnu převezmou stavaři, vás však ještě naposledy pozveme na den otevřených dveří, abyste si užili dnešní, v budoucnosti neopakovatelnou atmosféru této národní kulturní památky, která je unikátem v celé Střední Evropě. Den otevřených dveří by mohl být ve druhé polovině srpna, což bude dopředu oznámeno nejen na stránkách NPÚ.

Nezaváhejte, i prázdná Invalidovna má svůj velmi přitažlivý rozměr. Navíc se dovíte řadu informací o tom, jaká bude Invalidovna po obnově, přímo od lidí, kteří u toho jsou.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
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Článek obsahuje štítky

KAN , Laudát , památka , Praha , rekonstrukce , Invalidovna

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Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Domácí násilí

Opravdu jste klesl tak hluboko a dopustil jste se domácího násilí? Nemyslíte, že byste to vše měl urychleně vysvětlit? A jestli se prokáže, že ano, rezignujete? To je to nejmenší, co byste měl vy nebo kdokoliv v takovém případě udělat. Podle mě by takové lidé měli i sedět.

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