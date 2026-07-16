Laudát (KAN): Tak už se snad, holka, konečně dočkáš

Před pár dny na mě ráno vyskočil mail, na který jsem čekal šest a půl roku. Díky pochopení těch, kdo v soutěži neuspěli, jsme se přenesli přes hrozbu protahování soutěže na zhotovitele obnovy pražské Invalidovny a doufám, že brzo začneme. Nebude to jednoduché, projekt není vůbec jednoduchý, ale rád bych se dočkal okamžiku, kdy lidem po obnově řekneme: "Pojďte dál".
Předtím, než si Invalidovnu převezmou stavaři, vás však ještě naposledy pozveme na den otevřených dveří, abyste si užili dnešní, v budoucnosti neopakovatelnou atmosféru této národní kulturní památky, která je unikátem v celé Střední Evropě. Den otevřených dveří by mohl být ve druhé polovině srpna, což bude dopředu oznámeno nejen na stránkách NPÚ.
Nezaváhejte, i prázdná Invalidovna má svůj velmi přitažlivý rozměr. Navíc se dovíte řadu informací o tom, jaká bude Invalidovna po obnově, přímo od lidí, kteří u toho jsou.
Ing. František Laudát
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