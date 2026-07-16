Ženíšek (TOP 09): Babiš je mimoň, sorry jako...

Co Babišova vláda předvádí v otázkách bezpečnosti státu, už není jen ostuda, to úplně nejvíc připomíná sabotáž. Premiér Andrej Babiš přiznal, že se VČERA (ve středu - pozn. red.) dozvěděl o existenci evropské koalice pro protivzdušnou a protiraketovou obranu... mimoň, no. Tedy o projektu, který je pro bezpečnost Evropy zásadní.
Následně prohlásí, že Nizozemsko je podle něj „velký stát“, přestože je územně téměř dvakrát menší než Česká republika. A nakonec chce z iniciativy vyřadit Velkou Británii s argumentem, že v ní mají být jen státy EU. Jenže zároveň podporuje účast Ukrajiny, která členem EU také není (bohužel).
Takže ani základní logika jeho argumentů nedrží pohromadě. A jak by také mohla, když on sám má rozhled tříletého dítěte. Tohle je ukázka naprosté nekompetence člověka, který rozhoduje o bezpečnosti naší země. A rozhoduje o ní špatně.
V době, kdy Evropa řeší protivzdušnou obranu, odstrašení Ruska a společné zbrojní projekty, si nemůžeme dovolit premiéra, který se teprve dozvídá, co se kolem něj děje.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
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