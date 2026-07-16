Ženíšek (TOP 09): Babiš je mimoň, sorry jako...

17.07.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přístupu premiéra Babiše k bezpečnosti státu

Ženíšek (TOP 09): Babiš je mimoň, sorry jako...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Ženíšek

Co Babišova vláda předvádí v otázkách bezpečnosti státu, už není jen ostuda, to úplně nejvíc připomíná sabotáž. Premiér Andrej Babiš přiznal, že se VČERA (ve středu - pozn. red.) dozvěděl o existenci evropské koalice pro protivzdušnou a protiraketovou obranu... mimoň, no. Tedy o projektu, který je pro bezpečnost Evropy zásadní.

Následně prohlásí, že Nizozemsko je podle něj „velký stát“, přestože je územně téměř dvakrát menší než Česká republika. A nakonec chce z iniciativy vyřadit Velkou Británii s argumentem, že v ní mají být jen státy EU. Jenže zároveň podporuje účast Ukrajiny, která členem EU také není (bohužel).

Takže ani základní logika jeho argumentů nedrží pohromadě. A jak by také mohla, když on sám má rozhled tříletého dítěte. Tohle je ukázka naprosté nekompetence člověka, který rozhoduje o bezpečnosti naší země. A rozhoduje o ní špatně.

V době, kdy Evropa řeší protivzdušnou obranu, odstrašení Ruska a společné zbrojní projekty, si nemůžeme dovolit premiéra, který se teprve dozvídá, co se kolem něj děje.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
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Článek obsahuje štítky

Babiš , bezpečnost , TOP 09 , Ženíšek

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přístupu premiéra Babiše k bezpečnosti státu