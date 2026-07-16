Mašek (ANO): Není na čase zvolnit, pane prezidente?

Jestli někdo den co den prohlašuje, že je demokracie v ohrožení, straší lidi a pořád hledá nový důvod, proč společnost poštvat proti sobě, tak už je na místě se ptát, čemu to vlastně pomáhá. Každý den další aféra, další katastrofický scénář, další rozdělování lidí. Místo klidné debaty se jen přiživuje strach a napětí.
Možná by bylo lepší na chvíli ubrat plyn a přestat z každé věci dělat konec světa. Demokracie nestojí na tom, že někdo neustále maluje čerta na zeď a živí konflikty. Naopak potřebuje věcnou diskusi, fakta a zdravý rozum.
Pokud někdo neustále vytváří dojem, že se všechno hroutí a že za každým rohem číhá další hrozba, pak není divu, že jsou lidé unavení a znechucení. Strašení a rozdělování společnosti nikomu nepomáhá. Je nejvyšší čas přestat přilévat olej do ohně a začít řešit skutečné problémy místo výroby nových.
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