Mašek (ANO): Není na čase zvolnit, pane prezidente?

17.07.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení prezidenta Pavla, že je demokracie v ČR ohrožena

Mašek (ANO): Není na čase zvolnit, pane prezidente?
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Jestli někdo den co den prohlašuje, že je demokracie v ohrožení, straší lidi a pořád hledá nový důvod, proč společnost poštvat proti sobě, tak už je na místě se ptát, čemu to vlastně pomáhá. Každý den další aféra, další katastrofický scénář, další rozdělování lidí. Místo klidné debaty se jen přiživuje strach a napětí.

Možná by bylo lepší na chvíli ubrat plyn a přestat z každé věci dělat konec světa. Demokracie nestojí na tom, že někdo neustále maluje čerta na zeď a živí konflikty. Naopak potřebuje věcnou diskusi, fakta a zdravý rozum.

Pokud někdo neustále vytváří dojem, že se všechno hroutí a že za každým rohem číhá další hrozba, pak není divu, že jsou lidé unavení a znechucení. Strašení a rozdělování společnosti nikomu nepomáhá. Je nejvyšší čas přestat přilévat olej do ohně a začít řešit skutečné problémy místo výroby nových.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

demokracie , Mašek , Pavel , ANO

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JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Digitální euro

Pane Rajchl, komentujete zavedení nějakého digitálního eura, co to je? V čem je jiné než platba hotovostí nebo kartou a v čem je pro nás tak hrozbou – teda v případě, že euro přijímejme nebo se nás to nějak dotkne, i když jím budeme platit třeba jako turisti na dovolené?

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