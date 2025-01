David (SPD): Budoucnost sankcí Evropské unie proti Rusku je nejistá

Obnovení sankcí, jejichž platnost měla skončit na konci ledna, má podle Financial Times nejistou budoucnost kvůli hrozbám Maďarska vetem. Představitelé EU vypracovávají záložní plány k zajištění sankcí proti Rusku včetně případného uplatnění 81 let starého zákona, který se týká belgického krále, poté co Maďarsko pohrozilo, že bude vetovat obnovení sankcí, uvedl v pátek Financial Times.

EU se zejména snaží udržet si zmrazená aktiva Ruska, držená bruselským clearingovým centrem Euroclear. Maďarský premiér Viktor Orbán v prosinci varoval EU, že jeho vláda může vetovat sankce, jejichž prodloužení vyžaduje jednomyslný souhlas. Pokud nedojde k dohodě, platnost sankcí vyprší 31. ledna a potenciálně se odblokují ruská suverénní aktiva v hodnotě 190 miliard eur (kolem 213 miliard dolarů), která v současnosti drží Euroclear.

Zisky, vytvořené z aktiv, mají být použity na splacení půjčky G7 ve výši 50 miliard dolarů Ukrajině. EU považuje finanční prostředky za nezbytné pro vyjednávání jakékoli potenciální dohody o příměří, poznamenal server FT. V reakci na budapešťskou hrozbu veta představitelé EU údajně zvažují použití válečného dekretu z roku 1944, který by mohl udělit belgickému králi Filipovi pravomoc zablokovat převod majetku ze země. Ačkoli by za vydání takového dekretu byla odpovědná vláda, král by musel souhlasit a dekret podepsat.

Belgie, která se bránila přijmout jednostranné kroky ohledně ruských aktiv, se obává, že by ji taková opatření mohla vystavit právním výzvám ze strany Moskvy. Podle FT představitelé země uznávají, že dovolávání se královských pravomocí by mohlo být právně náročné, zejména s ohledem na bilaterální investiční smlouvu Belgie s Ruskem.

Postoj Maďarska souvisí s brzkým nástupem Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, uvádí článek. Orbán údajně naznačil, že pokud Trump zmírní americké sankce vůči Moskvě, Budapešť bude tlačit na EU, aby přijala podobný přístup.

Maďarsko se zatím nerozhodlo, zda podpoří obnovení sankcí EU vůči Rusku, a věří, že unie by měla učinit rozhodnutí až po konzultaci s nastupující Trumpovou administrativou, uvedl maďarský ministr pro záležitosti EU János Boka. "Myslím, že je přirozené, že než se rozhodneme o prodloužení na dalších šest měsíců, zeptáme se nastupující americké administrativy, jak vidí budoucnost sankčního režimu," řekl Boka novinářům ve čtvrtek podle agentury Reuters.

Pokud sankce vyprší, finanční zprostředkovatelé by neměli žádný právní základ, aby si zmrazená aktiva ponechali, což znamená, že „peníze by byly v Rusku následující den“, uvedl úředník EU, citovaný FT. Zrušena by byla také obchodní omezení a opatření vůči různým odvětvím ruské ekonomiky, jakož i zákaz dovozu ropy do EU.

