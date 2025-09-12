David (SPD): To, co provádí Evropská unie, není politika

Vystoupení v EP v diskuzi k Opatření EU k zajištění bezpečnostních záruk a spravedlivého míru pro Ukrajinu

David (SPD): To, co provádí Evropská unie, není politika
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážená paní předsedající,

podmínkou míru je zajištění bezpečnostních záruk pro všechny. Strana konfliktu, jejíž bezpečnostní záruky nebudou zajištěny, se nutně bude cítit ohrožena a podle toho se bude chovat. Takový stav je zárukou pokračování konfliktu. Obávám se, že přesně o to jde.

Mír, který jako spravedlivý uznává jen jedna strana, není mír. Takový mír nebude přijat, jedině pokud by šlo o mír po kapitulaci, kterou musí přijmout poražená strana. Neznám nikoho při zdravém rozumu, kdo by si myslel, že Rusko je blízko kapitulace.

Jestliže politika je umění možného, pak to, co provádí Evropská unie, není politika. Za podmínek prosazovaných Evropskou unií nemůže být dosaženo míru a lidské ztráty a materiální škody se budou nadále stupňovat s rizikem vzniku třetí světové války.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

