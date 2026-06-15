Piráti: Střet zájmů Andreje Babiše deformuje stát i v oblasti bydlení

15.06.2026 9:10 | Monitoring
autor: PV

Veřejné zakázky nemají být zadními vrátky k veřejným penězům pro politiky ve střetu zájmů, jsou přesvědčeni Piráti.

Piráti: Střet zájmů Andreje Babiše deformuje stát i v oblasti bydlení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tisková konference Pirátů k novele stavebního zákona a situaci k bydlení

Navrhují proto zpřesnění pravidel, které má zabránit firmám napojeným na členy vlády v obcházení zákona přes svěřenské fondy. Zadavatelé mají dostat jasný nástroj, jak takové firmy ze soutěží vyloučit a chránit veřejné peníze před zneužitím. Úpravu předkládají jako vlastní pozměňovací návrh k novele stavebního zákona, která současně otevírá i zákon o zadávání veřejných zakázek.

„Proti střetu zájmů bojujeme na všech frontách a využíváme k tomu každou příležitost. Nestačí na problém jen upozorňovat, je potřeba ho také řešit. Náš návrh odstraňuje právní kličky a brání tomu, aby se firmy napojené na členy vlády dostávaly k veřejným zakázkám jen díky tomu, že jejich skutečný vlastník schová majetek do svěřenského fondu. Veřejné peníze mají sloužit lidem, ne byznysovým zájmům politiků,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Pirátský návrh reaguje na dlouhodobý problém střetu zájmů Andreje Babiše a fungování svěřenských fondů, které podle Pirátů absolutně není řešením. Veřejné zakázky mají být férové, transparentní a chráněné před politickým vlivem i ekonomickými zájmy členů vlády.

Novela stavebního zákona, kterou dnes projednává Sněmovna ve druhém čtení, podle Pirátů zároveň trpí vážnými nedostatky. Kritiku návrhu opakovaně zmiňují odborníci napříč stavební praxí – od architektů přes urbanisty až po zástupce samospráv. Piráti proto předkládají řadu pozměňovacích návrhů, které mají napravit alespoň nejproblematičtější části zákona a lépe ochránit veřejný zájem.

„Bohužel se potvrzuje, že jde o nekvalitně připravený návrh, který čelí kritice odborníků napříč stavební praxí. Za Piráty proto předkládáme řadu pozměňovacích návrhů a budeme znovu navrhovat vrácení novely k přepracování. Stavební zákon ovlivní podobu našich měst a obcí na desítky let dopředu, a vláda by proto měla přijít s kvalitním a odborně připraveným řešením,“ uvedla poslankyně Veronika Kovářová.

Podle Pirátů je nepřijatelné, aby se při změnách tak zásadní legislativy otevíral prostor pro právní nejasnosti nebo obcházení pravidel. Veřejné zakázky i stavební právo musí být nastavené tak, aby chránily veřejný zájem, férovou soutěž a důvěru občanů ve stát.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. arch. Veronika Kovářová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Obce si samy určí, jaký rozvoj chtějí
Hospodářská komora podporuje prodloužení přechodného režimu pro Národní geoportál
Piráti: Novela stavebního zákona prohlubuje chaos, bydlení neřeší
Nový byt v Praze. 8 metrů pro život, bez sprchy. Cena šokuje

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Kovářová , piráti , stavební zákon , Hřib

Dr. Ing. Milan Urban byl položen dotaz

Alternativa

Pane Urbane, já s vámi souhlasím, že říct vlastní názor na něco, se nám nelíbí, chce dnes kolikrát hodně odvahy. Bohužel. Taky souhlasím, že se v EU řeší převážně nesmysly. Ale na co se chci zeptat, co myslíte tou alternativou – vlastní cestou pro střední Evropu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Ochrana občanů místo ochrany pachatelů

11:16 Vích (SPD): Ochrana občanů místo ochrany pachatelů

Poslanecká sněmovna v posledních týdnech projednává rozsáhlé změny trestního práva. Některé z nich n…