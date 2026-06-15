Piráti: Střet zájmů Andreje Babiše deformuje stát i v oblasti bydlení

Navrhují proto zpřesnění pravidel, které má zabránit firmám napojeným na členy vlády v obcházení zákona přes svěřenské fondy. Zadavatelé mají dostat jasný nástroj, jak takové firmy ze soutěží vyloučit a chránit veřejné peníze před zneužitím. Úpravu předkládají jako vlastní pozměňovací návrh k novele stavebního zákona, která současně otevírá i zákon o zadávání veřejných zakázek.
„Proti střetu zájmů bojujeme na všech frontách a využíváme k tomu každou příležitost. Nestačí na problém jen upozorňovat, je potřeba ho také řešit. Náš návrh odstraňuje právní kličky a brání tomu, aby se firmy napojené na členy vlády dostávaly k veřejným zakázkám jen díky tomu, že jejich skutečný vlastník schová majetek do svěřenského fondu. Veřejné peníze mají sloužit lidem, ne byznysovým zájmům politiků,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Pirátský návrh reaguje na dlouhodobý problém střetu zájmů Andreje Babiše a fungování svěřenských fondů, které podle Pirátů absolutně není řešením. Veřejné zakázky mají být férové, transparentní a chráněné před politickým vlivem i ekonomickými zájmy členů vlády.
Novela stavebního zákona, kterou dnes projednává Sněmovna ve druhém čtení, podle Pirátů zároveň trpí vážnými nedostatky. Kritiku návrhu opakovaně zmiňují odborníci napříč stavební praxí – od architektů přes urbanisty až po zástupce samospráv. Piráti proto předkládají řadu pozměňovacích návrhů, které mají napravit alespoň nejproblematičtější části zákona a lépe ochránit veřejný zájem.
„Bohužel se potvrzuje, že jde o nekvalitně připravený návrh, který čelí kritice odborníků napříč stavební praxí. Za Piráty proto předkládáme řadu pozměňovacích návrhů a budeme znovu navrhovat vrácení novely k přepracování. Stavební zákon ovlivní podobu našich měst a obcí na desítky let dopředu, a vláda by proto měla přijít s kvalitním a odborně připraveným řešením,“ uvedla poslankyně Veronika Kovářová.
Podle Pirátů je nepřijatelné, aby se při změnách tak zásadní legislativy otevíral prostor pro právní nejasnosti nebo obcházení pravidel. Veřejné zakázky i stavební právo musí být nastavené tak, aby chránily veřejný zájem, férovou soutěž a důvěru občanů ve stát.
Ing. arch. Veronika Kovářová
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