Decroix Plagovi: Bez jazyků vychováte průměrné čecháčky

Druhý cizí jazyk v základních školách už nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí, či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr Robert Plaga (ANO) tyto změny oznámil v dopise, který odeslal do datových schránek všech základních škol.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Nově tak bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku angličtiny na prvním stupni rozvrhnou. „Důležité je dosažení stanovené výstupní úrovně v 5. ročníku, která zůstává závazná pro všechny školy,“ zdůrazňuje ministr Plaga.
Ve výuce dalšího cizího jazyka dojde k posunu směrem k větší flexibilitě. Znalost dvou cizích jazyků je podle ministra žádoucí, nicméně za důležitější považuje prostor pro hlubší zvládnutí ostatních vzdělávacích obsahů. Další cizí jazyk se tak nově přesune do oblasti povinně volitelných předmětů.
„Chci ponechat na žácích, zda se rozhodnou věnovat čas studiu dalšího cizího jazyka, nebo jinému předmětu z nabídky školy – ať už jde o oblast, ve které potřebují podporu, nebo naopak o oblast jejich silného zájmu,“ uvádí ministr školství.
Decroix: Zůstane nám teplo a smrádeček, ale klídeček
Popudil tím však opoziční poslankyni Evu Decroix (ODS). „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem… … už u nás neplatí. Stačí, když budeme vychovávat průměrné čecháčky. Učit se jazyk není jen o komunikaci, ale je také bránou k pochopení jiných kultur a zemí. Možná nakonec zapomenete oba jazyky, ale možná díky jejich výuce budete menší xenofob a větší vlastenec. Ministr školství tuhle bránu do světa zavřel. Volitelnost povede k úpadku druhého jazyka. To povede k úpadku našich úspěchů v zahraničí. Zůstane nám teplo a smrádeček… hlavně, že je české,“ vyjádřila se na Facebooku a pochlubila se svou znalostí francouzštiny.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
Ministr se však proti výtkám ohradil. Obavy, že Česká republika rezignuje na výuku angličtiny, jsou podle něj scestné. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které chtějí, v ní mohou pokračovat.
„Nejde ale jen o to učit, ale učit smysluplně a kvalitně. Proto ponecháme na školách a jejich personálních možnostech, jak výuku na prvních stupních rozloží. Tak či onak, od 3. ročníku je angličtina povinná a v 5. ročníku je pro všechny školy závazné dosažení výstupní úrovně znalostí,“ napsal na Facebooku.
Výuka od šesti let sama o sobě lepší angličtinu nezajistí
Někteří odborníci tento krok podporují. „Všichni mi na sítích hejtí ministra Roberta Plagu za jeho rozhodnutí nepřikazovat základním školám, odkdy mají vyučovat angličtinu. Já to ale považuji za správné. Ne kvůli tomu, že by školy nebyly připravené učit angličtinu už od první třídy (nějak by si poradily jako vždycky). Ale proto, že ačkoli souhlasím s potřebou zlepšit úroveň angličtiny, tak výuka od 6 let sama o sobě lepší angličtinu nezajistí. Taková změna by musela být komplexní a promyšlená,“ zastal se Plagy programový ředitel organizace EDUin Jan Vöröš Mušuta.
Diskuse o zrušení povinnosti vyučovat angličtinu již od prvního ročníku základní školy podle něj zcela míjí terč. „Nejde o to, zda budeme vyučovat i šestileté děti, ale o to, jaké nároky na výuku budeme mít a jak podpoříme učitele v jejich naplňování,“ zdůraznil Mušuta.
Krok vítá také odborník na didaktiku a influencer Robert Čapek, který na sítích vystupuje pod značkou Líný učitel. „Nebudu vypisovat to, co už jiný výtečně komentoval. Plagovo zrušení povinného druhého jazyka je asi jeho první rozumný krok od nástupu do křesla ministra. Odpovídá to realitě a nabízí volby... Kéž by se ho ta múza držela,“ napsal na Facebooku.
Změny však nevítá stínová ministryně školství ODS Renáta Zajíčková. „Motivované děti si cestu vždy najdou. Rodiče jim zaplatí soukromé kurzy nebo je pošlou na víceletá gymnázia. Odliv ze spádových základních škol se ještě urychlí. Děti z méně podnětného prostředí, pro které má být veřejná škola společenským výtahem, druhý jazyk jednoduše nezískají,“ obává se poslankyně, která dlouhodobě prosazuje zrušení devátého ročníku základní školy.
„Stopka angličtině v 1. třídě? Další důkaz, že Plagovo MŠMT tápe. Piráti chtějí učitele připravit, ne výuku škrtat. Po odkladu reforem a omezení podpory nadaných dětí jde o další krok zpět. Školství potřebuje jasnou vizi a silné vedení, ne nahodilé nápady bez vize,“ vyjádřila se poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti).
Stopka angličtině v 1. třídě? Další důkaz, že Plagovo MŠMT tápe. Piráti chtějí učitele připravit, ne výuku škrtat. Po odkladu reforem a omezení podpory nadaných dětí jde o další krok zpět. Školství potřebuje jasnou vizi a silné vedení, ne nahodilé nápady bez vize.— Andrea Hoffmannova (@AHoffmannova) June 10, 2026
Spokojená není ani hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), která se podle svých slov „velmi podrobně“ se změnami RVP seznámila. Předpokládá, že polovina škol se výuce jazyků nebude věnovat, pokud se jim to nenařídí a nebude to povinné. Budou tvrdit, že je to složité a že na to nemají učitele.
Pane ministře, já jsem to samozřejmě celé četla. Velmi podrobně jsem se se změnami RVP seznámila. I Vy sám uvádíte:— Petra Pecková (@PPeckova) June 10, 2026
„Bude obsahovat dvě významné změny, a sice zrušení povinnosti zařazení angličtiny od prvního ročníku a zrušení povinnosti zařazení dalšího cizího jazyka od sedmého…
„Ale jestli dítě v tomto věku poslouchá pravidelně cizí jazyk, anebo se s ním pravidelně nesetkává, je zásadní rozdíl. Díky AI máme mnoho kvalifikovaných AI ‚učitelů‘ – prostě aplikací a programů na jazyky pro malé děti. A pokud ne, tak ať klidně poslouchají první dva roky jenom to cédéčko Super Nature Helen Doron (možná už dávno překonané něčím jiným – to já nevím), co poslouchaly děti v roce 2010. Pořád lepší než nic. A výstupní úroveň v pátém ročníku bude úplně někde jinde. Držím palce, ať se to podaří a stejnou šanci mají všechny děti,“ udělila radu na síti X.
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