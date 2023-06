Farhan (ANO): Ministr zdravotnictví, který vypouští neustále balónky

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych zde chtěl načíst nový bod týkající se valorizace plateb za státní pojištěnce. Včera jsme se dozvěděli a dočetli v eKLEPu, že automatické odložení valorizace plateb za státní pojištěnce je uvažováno o rok, to znamená, že by neproběhlo v roce 2024, ale platilo by až od 2025. To už nemá snad ani se zdravotnictvím nic společného. To je jeden velký chaos vlády Petra Fialy, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví.

Jistě si všichni vzpomínáte, jak vláda Petra Fialy obhajovala valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce. Poté, co sebrala českému zdravotnictví 14 miliard, poté, kdy snížila platbu v roce 2022 a nezapočítala do valorizačního mechanismu ani inflaci, to je katastrofa. Dozvěděli jsme se ještě v únoru letošního roku, kdy tady ministr Stanjura vystupoval a říkal, že valorizační mechanismus musí být uchován, že musí být tři roky, že pak bude vyhodnocen, že je to krátká doba. A ejhle, najednou se potichu vloží do eKLEPu, že bude odložena. A co na to ministr Válek, ministr zdravotnictví, který vypouští neustále balónky? Napsal na Twitter: "Je to nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem." Proboha, to už není o zdravotnictví, to je o chaosu ministerstev, chaosu na Ministerstvu zdravotnictví a financí. Ministr neví, jak se věci vkládají do eKLEPu? Na to existuje košilka. Košilka je takový papír, kde vlastně všichni jednotlivě podepisují. Nejdřív to podepíše nejnižší úředník, pak vyšší úředník, pak to podepíše ředitel odboru, pak náměstek a pak to jde ministrovi. Já samozřejmě tu košilku nemám, ale ta košilka se uchovává podle mého názoru, jestli si dobře vzpomínám, deset let, aby když přijde NKÚ, to mohl zkontrolovat, kdo to tam vlastně vložil a byla elektronická stopa. A ten člověk je schopen napsat, že to udělalo horlivé úřednické pero? Horlivé úřednické pero tady bude škrtat desítky miliard? Kde to jsme tady v tom státě? (Potlesk vlevo.) A čemu vlastně máme vůbec věřit? Máme věřit ministrovi Válkovi, který říká - nic se měnit nebude, nic se neděje, je to jenom horlivost? Nebo ministrovi financí, který to tam vloží do systému? To už jsme slyšeli i v minulém roce, kdy se jednalo o platby za státní pojištěnce. Já už prostě většině věcí, které říká ministr zdravotnictví, nevěřím.

Vzpomeňte si jenom, jak vypadá současná situace s léky. Ano, některé léky byly dovezeny, ale poslední informaci máme, že bylo dovezeno 140 000 balení, ale to bylo před pěti týdny. Co se stalo za následujících pět týdnů? Co se stalo minulý týden, předminulý týden? Co se vůbec děje? A vzpomeňte si - a to byla velká diskuse a teď vás na to upozorňuji, nechci říct slovo krouží, ale zabývá se tím Bezpečnostní informační služba. Jedná se o tak zvaný ISIN, což je informační systém infekčních nemocí, kdy v loňském roce ministr Válek předal očkování s citlivými údaji pod ISIN. ISIN do dneška nemá zákonné ukotvení. A co tady ministr Válek na mikrofon slíbil? Že do konce roku 2022 - teď už jsme 2023, jenom kdybyste někdo nevěděl - že to zařídí, že to zajistí, že to normálně bude dobře. Ale mezitím vlastně se schází s Bezpečnostní informační službou, se kterou o tom vyjednává, a nikomu se to nelíbí. Nelíbí se to ani Úřadu pro ochranu osobních údajů. A jak máme brát vážně sliby člověka, který takhle zachází s citlivými daty milionů obyvatel a nakonec ten svůj daný slib nesplní.

Já považuji to, co tam bylo vůbec vloženo nebo uvažováno, za skandální, ale za skandální v kontextu, v kontextu prohlášení ministra Stanjury a v kontextu prohlášení ministra Válka, protože oni to dementují a pak to tam potichu dají do neveřejné složky.

Takže z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby někdo za vládu řekl, že to je nesmysl, nesváděl to na úředníka nebo na nějaké horlivé pero, ale aby jasně řekl, kdo za to může, kdo to tam vložil a kdo o tom uvažuje, když pánové ministři proklamovali, že to vlastně nechtějí. (Předsedající: Čas!) A proto vás poprosím, paní předsedající, aby se dnes zařadil jako první bod Valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce do všeobecného zdravotního pojištění. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



