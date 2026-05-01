„Zlatý záchod“ Mindič opět na scéně. Bývalý ministr má problém

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Reforma vývozu sice zachovává kontrolu nad vývozem do konfliktních zón, umožňuje však výjimky, které slouží bezpečnostním zájmům Tokia, což je výhrada, z níž Kyjev doufá, že bude mít prospěch.
Japonsko spojilo osud Ukrajiny s vlastní bezpečností, protože čelí rostoucí vojenské síle Číny. Vzhledem k tomu, že japonské území se rozkládá do vzdálenosti 110 km od Tchaj-wanu, se Tokio obává, že jakýkoli pokus Pekingu o dobytí ostrova by ho mohl vtáhnout do konfliktu.
Ukrajinská strana Japoncům tyto úvahy potvrzuje a přichází s varováním, že pokud padne Ukrajina, může to ve světě vyvolat dominový efekt. Japonská premiérka Takaiči se však k možnosti prodat zbraně Ukrajině prozatím nevyjádřila. Ale v listopadu loňského roku prezidentu Volodymyru Zelenskému řekla, že „Japonsko stojí při Ukrajině“ a podporuje její „úsilí o co nejrychlejší dosažení spravedlivého a trvalého míru“.
Probíhají prý také diskuse o tom, zda by Japonsko mohlo přispět k programu NATO Prioritní ukrajinské požadavky (PURL), který financuje nákupy vybavení vyrobeného v USA pro Kyjev. Japonci by tady mohli následovat jiný příklad. Austrálie a Nový Zéland se loni staly prvními zeměmi mimo NATO, které se k programu připojily. Japonské firmy by mohly Ukrajině pomoci diverzifikovat zdroje elektroniky a mikrosoučástek, které potřebuje pro tisíce dronů nasazovaných na frontě. Podle zprávy ukrajinského think-tanku Snake Island Institute z roku 2025 ukrajinským dronům historicky dominovaly komponenty vyrobené v Číně.
Administrativa premiérky Takaiči plánuje letos představit obrannou strategii a plán vojenských zakázek, které by měly zahrnovat výrazný nárůst počtu levných vzdušných, námořních a pozemních dronů.
Rozplétání rozsáhlého korupčního skandálu
Jenže mezitím Ukrajinci dál rozplétají korupční skandál spojený s podnikatelem Tymurem Mindičem, dnes již bývalým přítelem ukrajinského prezidenta Zelenského.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Mindič byl v roce 2025 obviněn v rámci vyšetřování korupce ve státním jaderném podniku Enerhoatom a v obranném průmyslu. Jde o největší korupční kauzu v časech Zelenského politické éry. Kromě Mindiče jsou v tomto případě podezřelí bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov a bývalý ministr energetiky a spravedlnosti Herman Haluščenko. Umerov a bývalý šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak jsou v tomto případě vyšetřováni, ale dosud nebyli obviněni. Umerov a firma Fire Point obvinění 30. dubna odmítli.
Server Kyiv Independent upozornil, že ministerstvo obrany se k věci odmítlo vyjádřit a prezidentská kancelář na opakované žádosti o komentář nereagovala.
Protikorupční rada při ukrajinském ministerstvu obrany uvedla, že „veřejnosti byly předloženy neověřené, ale důvěryhodné důkazy o vazbách mezi bývalým ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem, sankcionovaným podnikatelem Tymurem Mindičem a společností Fire Point“.
Dozorčí orgán uvedl, že pokud soud tuto informaci potvrdí, „Fire Point zcela ztratí schopnost dodávat své produkty ukrajinským obranným silám“.
Protikorupční rada také upozornila, že „Fire Point poskytl vědomě nepravdivé informace o svém skutečném vlastnictví“ a „měl by čelit pokutám a být označen za vysoce rizikového dodavatele“. Rada také vyzvala Zelenského, aby Umerova suspendoval a „zahájil proces selektivního (částečného) znárodnění společnosti Fire Point od jejích ukrajinských vlastníků“. Dozorčí orgán také naléhal na ministerstvo obrany, aby zřídilo pracovní skupinu, která „provede komplexní audit smluv a cen společnosti a minimalizuje negativní důsledky pro obranné síly“.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Denys Štilerman, spoluzakladatel a hlavní konstruktér společnosti Fire Point, označil zprávu Ukrajinské pravdy za nepřesnou a její šíření za „diskreditační“ kampaň, která poškozuje „jak společnost, tak i obranyschopnost země jako celku“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.