„Zlatý záchod“ Mindič opět na scéně. Bývalý ministr má problém

01.05.2026 7:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Agentura Reuters přinesla exkluzivní informaci, že Ukrajinci pokukují po japonských zbraních. Japonská premiérka Takaiči však oficiálně Ukrajincům nic nepřislíbila. Ukrajinci ještě stále rozplétají skandál kolem uprchlého podnikatele Timura Mindiče, dnes již bývalého přítele prezidenta Zelenského. K dispozici jsou nové informace nejen o Mindičovi, ale také o bývalém ministrovi obrany Ukrajiny Rustemu Umerovovi.

„Zlatý záchod“ Mindič opět na scéně. Bývalý ministr má problém
Foto: Repro Telegram
Popisek: Údajný zlatý záchod Timura Mindiče

Japonská vláda oznámila, že rozvolňuje pravidla pro prodej svých zbraní. A Ukrajinci podle agentury Reuters začali přemýšlet, jak je nakoupit.

Reforma vývozu sice zachovává kontrolu nad vývozem do konfliktních zón, umožňuje však výjimky, které slouží bezpečnostním zájmům Tokia, což je výhrada, z níž Kyjev doufá, že bude mít prospěch.

Japonsko spojilo osud Ukrajiny s vlastní bezpečností, protože čelí rostoucí vojenské síle Číny. Vzhledem k tomu, že japonské území se rozkládá do vzdálenosti 110 km od Tchaj-wanu, se Tokio obává, že jakýkoli pokus Pekingu o dobytí ostrova by ho mohl vtáhnout do konfliktu.

Ukrajinská strana Japoncům tyto úvahy potvrzuje a přichází s varováním, že pokud padne Ukrajina, může to ve světě vyvolat dominový efekt. Japonská premiérka Takaiči se však k možnosti prodat zbraně Ukrajině prozatím nevyjádřila. Ale v listopadu loňského roku prezidentu Volodymyru Zelenskému řekla, že „Japonsko stojí při Ukrajině“ a podporuje její „úsilí o co nejrychlejší dosažení spravedlivého a trvalého míru“.

Probíhají prý také diskuse o tom, zda by Japonsko mohlo přispět k programu NATO Prioritní ukrajinské požadavky (PURL), který financuje nákupy vybavení vyrobeného v USA pro Kyjev. Japonci by tady mohli následovat jiný příklad. Austrálie a Nový Zéland se loni staly prvními zeměmi mimo NATO, které se k programu připojily. Japonské firmy by mohly Ukrajině pomoci diverzifikovat zdroje elektroniky a mikrosoučástek, které potřebuje pro tisíce dronů nasazovaných na frontě. Podle zprávy ukrajinského think-tanku Snake Island Institute z roku 2025 ukrajinským dronům historicky dominovaly komponenty vyrobené v Číně.

Administrativa premiérky Takaiči plánuje letos představit obrannou strategii a plán vojenských zakázek, které by měly zahrnovat výrazný nárůst počtu levných vzdušných, námořních a pozemních dronů.

Rozplétání rozsáhlého korupčního skandálu

Jenže mezitím Ukrajinci dál rozplétají korupční skandál spojený s podnikatelem Tymurem Mindičem, dnes již bývalým přítelem ukrajinského prezidenta Zelenského.

Ukrajinský protikorupční dozorčí orgán ministerstva obrany vyzval 29. dubna večer k pozastavení funkce vysoce postaveného bezpečnostního úředníka Rustema Umerova a znárodnění výrobce dronů Fire Point kvůli obviněním z korupce. Podle serveru Kyiv Independent požadavek následoval po zveřejnění přepisu údajných rozhovorů mezi Umerovem, tajemníkem Rady bezpečnosti a obrany a bývalým ministrem obrany, a Tymurem Mindičem. Mindič údajně loboval u Umerova za zájmy Fire Pointu. Přepis údajného rozhovoru jako první uveřejnil server Ukrajinská pravda a server Kyiv Independent upozornil, že nahrávka kolující momentálně ve veřejném prostoru není ověřena.

Mindič byl v roce 2025 obviněn v rámci vyšetřování korupce ve státním jaderném podniku Enerhoatom a v obranném průmyslu. Jde o největší korupční kauzu v časech Zelenského politické éry. Kromě Mindiče jsou v tomto případě podezřelí bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov a bývalý ministr energetiky a spravedlnosti Herman Haluščenko. Umerov a bývalý šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak jsou v tomto případě vyšetřováni, ale dosud nebyli obviněni. Umerov a firma Fire Point obvinění 30. dubna odmítli.

Server Kyiv Independent upozornil, že ministerstvo obrany se k věci odmítlo vyjádřit a prezidentská kancelář na opakované žádosti o komentář nereagovala.

Protikorupční rada při ukrajinském ministerstvu obrany uvedla, že „veřejnosti byly předloženy neověřené, ale důvěryhodné důkazy o vazbách mezi bývalým ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem, sankcionovaným podnikatelem Tymurem Mindičem a společností Fire Point“.

Dozorčí orgán uvedl, že pokud soud tuto informaci potvrdí, „Fire Point zcela ztratí schopnost dodávat své produkty ukrajinským obranným silám“.

Protikorupční rada také upozornila, že „Fire Point poskytl vědomě nepravdivé informace o svém skutečném vlastnictví“ a „měl by čelit pokutám a být označen za vysoce rizikového dodavatele“. Rada také vyzvala Zelenského, aby Umerova suspendoval a „zahájil proces selektivního (částečného) znárodnění společnosti Fire Point od jejích ukrajinských vlastníků“. Dozorčí orgán také naléhal na ministerstvo obrany, aby zřídilo pracovní skupinu, která „provede komplexní audit smluv a cen společnosti a minimalizuje negativní důsledky pro obranné síly“.

Přepis zveřejněný Ukrajinskou pravdou ukazuje Mindiče a Umerova, jak diskutují o obranných zakázkách, včetně dronů a neprůstřelných vest, personálních změnách a možném prodeji společnosti Fire Point. Mindič přitom dříve popíral jakékoli zapojení do společnosti. Nově odhalené rozhovory ukazují, jak si Umerov stěžoval na nedostatek financování společnosti Fire Point. Oba údajně také diskutovali o prodeji 33% podílu ve společnosti zahraničním investorům.

Denys Štilerman, spoluzakladatel a hlavní konstruktér společnosti Fire Point, označil zprávu Ukrajinské pravdy za nepřesnou a její šíření za „diskreditační“ kampaň, která poškozuje „jak společnost, tak i obranyschopnost země jako celku“.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

