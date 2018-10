Ferjenčík (Piráti): Já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví směnárníci z toho něco měli

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl přece jenom prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Rakušana ohledně těch předsmluvních informací.

On ten zákon, který rozpočtový výbor doporučil, přináší celou řadu obtíží pro ty provozovatele, pro směnárníky. A já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví z toho něco měli.

A myslím si, že zrušení těch předsmluvních informací je adekvátní ve chvíli, kdy zavádíme možnost reklamace a dát tam nějaké opatření, které kompenzuje náklady, které s tím zavedením zákona budou mít, je podle mne zcela namístě. Dále jsou tam obrovské změny třeba ve věci kurzovních lístků a poplatků. Rušíme možnost mít dva paralelní kurzovní lístky a rušíme možnost mít poplatky za tu transakci, což mimochodem jsou jednotlivé případy, kdy třeba poplatek deset korun za transakci měl nějaké opodstatnění. My jim tady dost výrazně ztěžujeme život v těchto věcech. Podle mne z dobrých důvodů je to odůvodněné, ale současně mi přijde naprosto namístě jim alespoň od nějaké byrokracie ulevit a tady skutečně si neumím představit ten případ, kdy ten člověk nezvládne si řádně přečíst kurzovní lístek, absolvuje tu transakci a současně to nedokáže stornovat a že by někoho takového odradily ty předsmluvní informace, mi přijde zcela virtuální problém.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušan (STAN): Konzultoval jsem to jak se zástupcem ČNB, tak se zástupci dTestu Nacher (ANO): Není to pouze o nevýhodném kurzu, jsou i různé finty, na které normální smrtelník nemá šanci přijít Okamura: Najednou jsou tady všichni odborníci na cestovní ruch Michálek (Piráti): Konečně máme vládní návrh zákona, který poskytne řešení šmejdských směnáren

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV