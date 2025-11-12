Fiala (ODS): Dva roky, co odešel Karel Schwarzenberg

12.11.2025 16:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Karlu Schwarzenbergovi.

Fiala (ODS): Dva roky, co odešel Karel Schwarzenberg
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Je to už dva roky, co odešel Karel Schwarzenberg. Myslím dnes na naše poslední setkání, které bylo už bohužel v nemocnici. I když na tom nebyl zdravotně dobře, zajímal se o aktuální dění, o zahraniční politiku, povídali jsme si tehdy např. o situaci v Izraeli.

Svým rozhledem, nadhledem a také humorem jedinečným způsobem obohacoval českou politiku. Velká osobnost, na kterou s vděčností vzpomínáme.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
autor: PV

