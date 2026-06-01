Rajchl (PRO): Navrhl bych České televizi změnu zkratky

Fakt by mě zajímalo, co by ti všichni demonstranti za tu úžasně nezávislou Českou televizi řekli na tohle video, kde bývalý ředitel ČT2 Jan Štern hovořil o tom, jak byla zastavena reportáž o selhání při zásahu proti střelci na FF UK, jež by mohla vyústit v politický konec tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana.
Jako obvykle se to vymlčelo. Navrhl bych České televizi změnu zkratky. Z ČT na STAN TV. Za sebe jasně říkám, že ani tuhle kauzu nenechám zamést pod koberec. Dlužím to Lence Šimůnkové i všem dalším obětem a pozůstalým.
Video můžete zhlédnout ZDE.
JUDr. Jindřich Rajchl
