Fiala (SPD): Dvě pětiny Čechů sotva vyjdou s penězi. Tohle s tím děláme

Situace lidí se zlepšuje, ale stále dvě pětiny Čechů sotva vyjdou s penězi. Fialova drahota srazila mnoho lidí na kolena a Fialova vláda nechala mnoho lidí „padnout“, ač tvrdila opak. Česko mělo v letech 2022 a 2023 kvůli Fialově vládě tak výrazný propad reálných mezd, jaký nebyl nikde jinde v Evropské unii. Nyní máme inflaci díky naší nové vládě a kvůli tomu, že snížila ceny energií, dokonce pod dvěma procenty, takže kupní síla je vyšší než před třemi lety. Velkým problémem je dostupné bydlení a na řešení této věci již nová vláda pracuje. Stejně tak chce výrazně pomoci pracujícím rodinám s dětmi. Musíme prostě řešit spoustu problémů, které po sobě zanechala neschopná a škodlivá vláda Petra Fialy.
„Česko mělo v letech 2022 a 2023 tak výrazný propad reálných mezd, jaký nebyl nikde jinde v Evropské unii. Nyní máme inflaci relativně stabilní, dokonce pod dvěma procenty, takže kupní síla je vyšší než před dvěma třemi lety. Vracíme se na úroveň před inflací a poslední dva roky jsou solidní,“ uvedl Hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
Na nynější situaci domácností se podepisují i jiné faktory, například ceny nemovitostí a nájmů. „Pořízení bydlení pro mediánovou domácnost, která svými příjmy leží uprostřed příjmového pole, je horší než před čtyřmi či pěti lety,“ doplnil Novák.
Pod hranicí příjmové chudoby, kdy jednotlivec vydělá méně než 19 090 korun a rodič s dítětem do 13 let méně než 34 362 korun měsíčně, žilo loni 9,6 procenta domácností, tedy asi milion lidí. Počet domácností s finančními potížemi zůstal meziročně stabilní. Více než čtyřicet procent domácností přiznalo větší či menší problémy s příjmy. Pětina domácností nemá dostatek peněz na týdenní dovolenou nebo mimořádný výdaj ve výši 16 800 korun. Celých 27 procent rodin si nemůže dovolit nový nábytek, šest procent nemůže jíst maso obden a pět procent nemá dost na vytápění bytu. Informovaly o tom Novinky.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů chce, aby Česká republika byla zemí, kde se vyplatí poctivě pracovat, kde mladí lidé mohou plánovat budoucnost, zakládat rodiny a mít dostupné bydlení, kde senioři žijí důstojně a kde každý občan má přístup ke kvalitním veřejným službám.
Chceme vytvořit stabilní důchodový systém, který bude udržitelný i pro naše děti a vnuky. Proto se soustředíme na podporu jeho zdrojů. S ohledem na bezprecedentní pokles porodnosti, jehož příčiny spočívají mimo jiné v ekonomické nejistotě, nedostupnosti bydlení a daňovém znevýhodnění ekonomicky aktivních rodin s dětmi, přijmeme opatření, která umožní každé rodině mít takový počet dětí, jaký si přeje, aniž by tím došlo ke ztrátě její životní úrovně. Děti jsou nenahraditelnou investicí pro budoucnost i ekonomiku státu.
Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“.
Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin. Obnovíme školkovné a slevu na dani pro pečujícího rodiče.
Rodinám s nízkými příjmy zajistíme zlevněné stravné pro děti v mateřských a základních školách. Prostřednictvím zřizovatelů finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin. Podpoříme rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení a akcí jako možnou podmínku poskytnutí dotací a grantů.
Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě.
Nová vláda s účastí SPD také přišla s návrhem nového stavebního zákona, který již prošel prvním čtením ve Sněmovně. Jeho hlavním cílem je zásadně urychlit bytovou výstavbu a rozšířit nabídku cenově dostupného bydlení. Naším cílem je výstavba minimálně 50 tisíc bytů ročně, a to zejména prostřednictvím podpory obecního, nájemního a družstevního bydlení.
Stejně tak prosazujeme řadu kroků pro podporu podnikání, jako například snížení odvodů OSVČ, revizi emisních povolenek Evropské unie, snižování cen energií a tak dále a tak dále...
