Fiala (SPD): Od července čeká pacienty výrazné zjednodušení

Od července čeká pacienty výrazné zjednodušení. Praktičtí lékaři nově získají možnost předepisovat více než tisíc druhů léků, pro které dnes lidé často musejí zbytečně navštěvovat specialisty.
Změna se týká například léčiv na cukrovku, srdeční selhání nebo chronická onemocnění ledvin. Cílem je méně papírování, rychlejší dostupnost léčby a větší pohodlí pro pacienty.
„Praktičtí lékaři své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických nemocí mohou převzít větší část péče. Specialistům se tak uvolní kapacita pro složitější případy a pacienty, kteří jejich pomoc potřebují nejvíce,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková z SPD.
„Jde o další konkrétní krok k modernějšímu zdravotnictví, které bude dostupnější, efektivnější a více zaměřené na potřeby pacientů. Plníme programové prohlášení vlády, kde jsme se zavázali k posílení kompetencí praktických lékařů v rámci reformy primární péče,“ dodala Maříková z SPD.
