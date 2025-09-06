Už ani polský prezident a Polsko si nenechají od Ukrajinců všechno líbit. Už ani halíř Ukrajině a Ukrajincům! Polský vlastenecký prezident Karol Nawrocki vetoval zákon, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti ukrajinských uprchlíků. Zároveň předložil vlastní zákon, který zpřísňuje vstup Ukrajinců do polského zdravotního systému. „Na prvním místě Polsko, na prvním místě Poláci,“ řekl doslova Nawrocki. I pro hnutí SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1. místě, a proto říkáme UŽ ANI HALÍŘ UKRAJINCŮM a prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců.
Nawrocki dále navrhuje novelu trestního zákoníku, která by zakazovala propagaci ideologie prosazované ukrajinským šovinistou a fašistou Stepanem Banderou, jehož armáda má na svědomí brutální vyhánění a masové vraždění Poláků, Židů a volyňských Čechů na západě Ukrajiny. Polský prezident na rozdíl od Fialovy vlády hájí zájmy své země!
Polsko také nedávno vyhostilo 15 ukrajinských občanů, kteří podle úřadů představovali hrozbu. Na hranice s Ukrajinou je převezla polská pohraniční stráž, která je předala ukrajinské straně.
Nawrocki zároveň předložil vlastní návrh zákona, podle kterého by měli do polského veřejného zdravotnictví přístup jen ti Ukrajinci, kteří v Polsku pracují a platí zdravotní pojištění. Za to ale sklidil kritiku od opozice i jí nakloněných médií. Například server Notes from Poland podotkl, že Poláci mají na sociální dávky a zdravotní péči nárok, i když nemají práci. Informoval o tom server Fintag.
Nawrocki ale kontroval, že Ukrajinci nejsou Poláci. A podle jeho slov se občanům jiných zemí nesmí dostávat lepšího zacházení než Polákům. Rovněž upozornil, že cizinci z jiných zemí si v Polsku zdravotní pojištění musí také platit. Proto nevidí důvod, proč by si ho neměli platit ti Ukrajinci, z nichž drtivá většina nyní žije v Polsku již dlouhodobě.
„Na prvním místě Polsko, na prvním místě Poláci,“ řekl doslova Nawrocki. „Tento zákon by se jasně měl týkat Bandery a postavit symboly banderismu na roveň s nacismem a sovětským komunismem,“ uvedl Nawrocki k zákonu o zákazu propagace banderismu. Zdůraznil, že za veřejnou propagaci fašismu, nacismu a komunismu v Polsku hrozí několikaleté vězení.
