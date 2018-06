Fleischer (SPR-RSČ): Česko se začíná podobat Hitlerovu fašistickému režimu

Včera v sobotu 2. června odpoledne bylo brněnské Mendlovo náměstí plné policistů. Údiv to vyvolávalo zejména u turistů.

Nedávno jsem psal o švédském motorkáři, který se mnou rozmlouval o Brně a nezapomněl poznámku, že ještě nikde neviděl tolik policistů, jako v Česku a proč tomu tak je? Ve Švédsku mají sotva polovinu, Česko chce ještě přibírat.

Mendlovo náměstí bylo černé, plné uniforem. Spoustu lidí, kteří se pohybovali v okolí napadlo „Jako za fašismu“.

Jiný den, nebo spíše noc, opět v Brně. Zhruba dvacítka městských strážníků asistovala revizorům Dopravního podniku města Brna u Pivovaru Starobrno při zastavení nočního autobusu. Pak následovala prohlídka – rázná - jako za Hitlera – doklady, mlčet!

Opustíme policisty a sedneme si k počítači. Pustím si Facebook a vyskočí na mě zpráva: „Tímto článkem jste porušil pravidla naší komunity a protože se jedná o opakované porušení, budete podrobněji sledován.“

Napsal jsem kdysi před 3 měsíci kamsi na Facebook větu, že je nesmysl přemísťovat obyvatele Afriky do Evropy a uměle vytvářet smíšenou kulturu, která se po dlouhých letech neosvědčila a byla důvodem vystoupení Velké Británie z EU. Věta se nelíbila cenzorovi a tak mě sledují. Co se stane, když napíšu podobnou, nevím. Zastřelí mě, zavřou? Zablokují na dálku počítač? I to se mi už stalo. Zablokovaný účet, skupina, komentáře. I přes moji kandidaturu mi cenzor na pár dní „za trest“ a pro výstrahu ucpal ústa. Otázka je, zda tento příspěvek cenzuroval někdo v USA, protože podle mailu z Facebooku v Kalifornii však u nich k žádné blokaci nedošlo. Je to tedy aktivita někoho zde v České republice.

Jindy zase v Brně občané, věřící, nevěřící, studenti, důchodci, řádové sestry, protestovali proti hře jednoho neúspěšného divadla, která urážela křesťanství a Ježíše samotného, ale bylo v ní k vidění i hanobení vlajky České republiky. To ale nikomu z politiků nevadilo.

Policie však dostala příkaz chránit herce a divadlo, sice vše bez konfliktů a křiku, což se nelíbilo České televizi, jejíž zaměstnanci byli zklamaní, že nedošlo k potyčkám.

V dřívějších dobách a v jiných zemích je policie využívána převážně pro udržení bezpečnosti občanů a pořádku na veřejných místech. K ochraně lidských životů a zdraví.

V Česku, které se pomalu blíží fašistické Hitlerově říši, jsou však policisté zneužíváni městskou dopravní firmou jako ostraha zdarma za městské peníze. Nebo k potlačování názorů občanů.

Nikdo by neměl nic proti přítomnosti policistů na Zelném trhu, pokud by tam někdo nezavelel doslova k manévrům, jako by mělo dojít ke krvavým střetům, což se od věřících a jeptišek nedá očekávat. Řady policistů, velká policejní auta, zbytečné napětí.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není to policie sama, ale někdo jim udává příkazy. Někdo zneužívá policii k ukázce moci a k zastrašování.

Hitlerovi fašisté tak začínali také. Na ulicích bylo stále více ozbrojených uniforem a lidé se báli. A to je cílem pachatelů zneužívání policie.

Poté, co si policie obecně v Česku získala jistý punc respektu a vyvolávala spíše pocit bezpečí, je tu nová doba, kdy někdo využívá policii, tedy ozbrojenou složku, k tlaku na populaci České republiky.

Sebemenší petiční akce, nebo malá demonstrace, je doprovázena speciálními vozy a velkým množstvím policistů, což vyvolává v lidech strach, v jiných zase kontraproduktivně agresi.

K tomu ke všemu Česká televize, která je veřejnoprávním médiem, zatajuje informace o tzv „nesystémových“ stranách a zkresluje pravdu a události doplňuje svými tendenčními komentáři, místo aby reportáže měly informativní a neutrální charakter.

Lže se, překrucuje se, zamlčuje se, do vlády se dostávají strany, které volilo jen pár voličů, tedy ignorují se výsledky voleb. V předvolební kampani se ignorují některé nepohodlné strany.

Nápadně se Česká republika blíží fašistickému režimu a čím dál častější používání uniforem a zbraní proti lidem stupňuje zbytečně napětí. Politici, kteří jsou za to zodpovědni, jsou schovaní vzadu. Lidé ale nenávidí policisty, ti jsou vidět. Jaká podobnost. Kdo to přikázal? Nikdo nic neví. Žádné konkrétní jméno politika, nebo skupiny politiků, ale je jasné, že jde o ty politiky z těch stran, které jsou u moci ve městě i ve státě.

I to je vodítkem pro voliče, protože fašismus tu v České republice už nechceme. A to co tu začíná být k vidění, už fašismem začíná zavánět a chybí už jen zavírání opozičních politiků a dál ani nechci spekulovat, čeho všeho jsou dnešní mocní schopni, pokud jim to dovolíme my, občané.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Fleischer (SPR-RSČ): ČR padá na dno, i když řešení je snadné a na dosah Fleischer (SPR-RSČ): EU chce nové uprchlíky? My chceme z EU, a to okamžitě Fleischer (SPR-RSČ): Mocní zneužívají tříštění sil a nejednoty občanů Fleischer (SPR-RSČ): Tvrdá cenzura na Parlamentních listech potvrzena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV