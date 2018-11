Fleischer (SPR-RSČ): Volby v Česku nerozhodují o tom, kdo bude vládnout. Vždy to bude ODS a ČSSD

Brno má 305 384 voličů, z nichž k volbám přišlo pouhých 130 252 voličů. TI zvolili ANO celkem 23,03 % hlasů. Hnutí ANO, které skončí v opozici, má 18 mandátů. Nutno však přičíst, že je to dílo i samotné ANO a jejího bývalého primátora Petra Vokřála. Vokřál je původem z Frýdku-Místku, je povoláním manažer a podnikatel, od listopadu 2014 se stal primátorem. Za jeho éry Brno nezaznamenalo žádné převratné úspěchy, ale lidé volili tehdy spíše ”kohokoliv”, jen aby se k vedení města nedostala ODS, nebo ČSSD. Bohužel je to tu zase.

Nyní se Brno vrací o několik let zpět a ve vedení, proti výsledkům voleb, budou opět ODS ale společně s ČSSD a samozřejmě všudypřítomnou KDU-ČSL, která vládne ve státě i v zastupitelstvech i s mizivými výsledky voleb od roku devadesátých let.

Na společné koalici bez ANO se dohodli zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

Piráti tak posloužili svému účelu, pro který byli připuštěni do politiky – umělá opozice, která zaujme pozice a posléze je vždy popustí starých stranám. Nebo se zúčastní koalic, ale pod řízením těchto stran. Nová koalice má na magistrátu 33 z 55 křesel.

Pikantní na všem je, že primátorkou by se měla stát Markéta Vaňková, která vedla kandidátku ODS, kde působí od roku 2002 a hned ve stejném roce už se stala zastupitelkou městské části Brno-střed. Bez politické zkušenosti, mávnutím kouzelného proutku, možná i pořádného prutu.

Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje, aby si vylepšila CV, ovšem z málo placené pozice namířila hned na vedení města, což u 41 leté právničky je docela odvážný krok. ODS nemá nezprofanované lidi, poznamenané kriminalitou, tudíž nebylo volby a mafie většinou používá k ovládání státu a obcí své figurky, bílé koně. Tak jako je nastrčenou figurkou celá Pirátská strana, je jí i Markéta Vaňková, která prorazila do vedení 400 tisícového Brna s jednoduchým a několikavětovým programem, jemuž dominuje údajně dostupné bydlení, což chce řešit privatizací bytů.

V Brně však skončila většina bytu v privatizaci. Ty největší špeky – nájemní domy s desítkami bytů, si za milion korun i méně tehdy koupili komunističtí spekulanti a dnešní lidé kolem ODS a ČSSD. Zbytek jsou jednotlivci, balancující na zvladatelnosti hypotéky, nebo pronájmu bytů na hranici rentability. Brno nemá sociální byty, ale ani nějaký dostupný fond bydlení v majetku, tudíž hovořit o privatizaci je jako podporovat dovoz benzínu k uhašení požáru.

Běžní majitelé bytů a domů jsou vytlačování exekutorskou lobby a jejich byty se za zlomek ceny stávají kořistí lovců nemovitostí, spojených právě s ČSSD a ODS, po celá léta.

Nyní bude vše pokračovat ve starých kolejích. Bytů města bude ubývat a ve zbytku nájmy porostou. Budou se prodávat městské domy a vyhazovat jejich nájemníci na ulici. V centru města již těžko najdete české jméno na zvonku a v bytech bydlí buď 12 studentů pohromadě, nebo arabská rodinka, jejíž podnikání je přinejmenším pochybné. Brňané z centra jaksi vymizeli.

Na závěr pěkné pobavení v Brně, jehož plochy vnitřního města nelze jakkoliv nafukovat. V programu úspěšné političky Vaňkové je více parkovacích míst. Tedy možná se dočkáme opětovného boření Zelného Trhu a zřizování parkoviště, kdo ví, ale to je přece jedno, kdo co slíbí, důležité je, že spekulanti s nemovitostmi k bydlení jsou opět u moci a tentokrát nestojí proti sobě ČSSD a ODS, ale jsou ve stejném vedení města a to i přesto, že volby vyhrála zcela jiná strana. Ale koho by dnes v Česku zajímali voliči.

