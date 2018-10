Hadrava (ANO): Svátek zesnulých si vyžádá zvýšený dohled strážníků

Pražská městská policie i tento rok přistoupí k opatření v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých. Od soboty 27. října až do neděle 4. listopadu budou její strážníci zajišťovat zvýšený dohled na pražských hřbitovech a v jejich okolí.

„Tak jako každý rok, bude v příštích dnech na pražských hřbitovech a v jejich okolí mnoho návštěvníků. Bohužel výjimkou mezi nimi nebývají ani pachatelé trestné činnosti. Přes dvě stě strážníků proto bude dozorovat nejenom veřejný pořádek, ale bdít také nad ochranou majetku, osob i dopravní kázní. Kromě pěších hlídek se do kontrol zapojí i hlídky na koních. Městská policie rovněž zohlední prodlouženou dobu hřbitovů a dohled posílí i psovodi se služebními psy,“ uvádí Libor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Jak radní, tak i vedení městské policie, současně upozorňují, že občané mohou ke své bezpečnosti přispět i vlastním chováním. Neměli by si dobře hlídat jen osobní věci, ale také se nevydávat na hřbitovy úplně sami, osamoceni setrvávat v jejich nejodlehlejších částech nebo je navštěvovat krátce po jejich otevření či těsně před uzavřením. Podezřelé chování neznámých osob by pak měli neprodleně oznámit policii. S plánovanou návštěvou by ale rovněž tak měli přihlédnout k povětrnostním podmínkám.

„Při výjezdech s hasičskými sbory jsem minulý rok na vlastní oči viděl, co na území pražských hřbitovů dokáže napáchat silný vítr. Za špatného počasí nebo nepříznivých větrných podmínek bych proto návštěvu doporučoval rozhodně odložit,“ dodává pražský radní.

Bc. Libor Hadrava ANO 2011



