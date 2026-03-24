Havel (TOP 09): Je vláda dostatečně připravena na případnou ropnou nouzi?

Děkuju za slovo, vážený pane předsedo.
Já dneska navrhnu tři body, dámy a pánové. První bod, který jsem nazval Informace vlády České republiky o stavu zásob ropy a o připravenosti státu na případnou ropnou nouzi. Nemusíte si to poznamenávat, já vám to pak přinesu ještě v tištěné podobě, aby to bylo přesně. Já žádám, aby předseda vlády České republiky podal Poslanecké sněmovně jasnou, srozumitelnou a aktuální informaci o momentálním stavu. V současné situaci si veřejnost přece zaslouží vědět, zda stát postupuje podle krizových plánů, které má k dispozici. Tyto plány existují. Jsou to plány, které jsou zakotveny v legislativě a spravují je příslušné instituce. O to více je na místě se zeptat, zda jsou nejen formálně připravené, ale i reálně používané. A chceme od vlády slyšet především odpovědi na několik klíčových otázek.
Je vláda dostatečně připravena na případnou ropnou krizi, na případnou ropnou nouzi? Jaká opatření mohou být v případě zhoršení situace přijata a jaký je předpokládaný harmonogram jejich zavedení? Jakým způsobem vláda zajistila ochranu kritické infrastruktury, zemědělství, nemocnic, potravinářské logistiky? A jakými kanály bude vláda v případě zhoršení situace komunikovat s našimi občany? Dámy a pánové, jako poslanci TOP 09 máme vážné obavy, že stát pod vedením současné vlády není na tuto oblast připraven dostatečně. Nikoliv z hlediska plánu na papíře, to vůbec ne, ale z hlediska komunikace.
Strategická komunikace státu je základní nástroj krizového řízení. O to více nás znepokojuje, že vláda v současnosti oslabila či zcela zrušila klíčové nástroje krizové komunikace, jako byly Stratkom nebo Krizový informační tým Ministerstva vnitra. Já tady na to téma vystupuji opakovaně. A pořád se bohužel objevují situace, které mně a dalším dávají za pravdu.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Ještě závažnější je v současné situaci počínání vlády v oblasti médií veřejné služby. Dnes nám opět vládní politici představili návrh, jak salámovou metodou zlikvidovat Českou televizi a Český rozhlas. Pokud oslabíme tato média, oslabujeme tím jediný skutečný plošný, důvěryhodný a technologicky připravený komunikační kanál, který dokáže v krizové situaci oslovit všechny občany bez ohledu na jejich věk, region, anebo preference. Nejsem si jistý, zda si vláda uvědomuje, že bez funkčního komunikačního systému nebude fungovat žádný krizový plán, ať je sebelepší.
Chtěl bych, aby nás tu pan předseda Babiš ubezpečil, že pokud jde o krizovou komunikaci státu, tak vláda nespoléhá pouze na sociální sítě svého předsedy. A my se jako TOP 09 připojujeme k tomu, co zde načetl pan předseda Rakušan, stejně jako všechny ostatní opoziční strany, s naléhavým voláním po záchraně médií veřejné služby, které chcete ohrozit. A říkáme jednoznačně, že podnikneme všechno, co je v našich silách, abychom vám zabránili v tom, abyste média veřejné služby jakkoliv oslabili.
Vážený pane předsedo Babiši, nepřítomný, už několikrát jste nám předvedl, například během pandemie covidu 19, jak nepřipravenost a zmatečná komunikace vedla k nejistotě a ztrátě důvěry veřejnosti ve veřejné instituce. A proto máme teď oprávněnou obavu z toho, jakým způsobem bude současná vláda v případě ropné krize, snad se to nestane, postupovat.
Žádám vás jménem TOP 09 o zodpovězení mých otázek, protože chceme mít jistotu, že jste se poučil ze svých chyb a v případě skutečné krize je nebudete opakovat. Nežádáme nic mimořádného. Žádáme transparentnost, odpovědnost a prosíme o připravenost. Chceme, abyste Poslanecké sněmovně i veřejnosti sdělil: Jaký je aktuální stav zásob ropy? Jaký je konkrétní plán postupu v případě zhoršení situace? Jaká opatření mohou nastat a v jakém pořadí? Zda je dostatečně zajištěna ochrana kritické infrastruktury? A jakým způsobem budete komunikovat s občany tak, aby nevznikl chaos, ale důvěra? A zároveň vás vyzýváme, abyste jasně ujistil občany České republiky že se nemají čeho bát protože stát je připraven. Chceme, aby stát byl skutečně připraven.
Navrhuji tento bod jako druhý bod dnešního jednání.
Dále si dovoluji navrhnout bod s názvem Zdůvodnění působení Natálie Vachatové na Úřadu vlády. Zdůvodnění působení Natálie Vachatové na Úřadu vlády - jako třetí bod dnešního jednání. Na webu vlády je paní Natálie Vachatová vedená v poradním sboru premiéra Andreje Babiše jako - cituji - "poradkyně pro oblast svobody projevu". Dneska jsme se dozvěděli z médií od premiéra, cituji: "Vachatová je úplně v pohodě. Není žádné bezpečnostní riziko." Konec citace. Tak to si v žádném případě nemyslíme.
Paní Vachatová sama popsala svou agendu tak, že se má starat o zachování svobody projevu v České republice. V mediálních textech se zároveň ale objevuje, že se podílí na přípravě návrhu namířeného proti takzvaně politickým neziskovkám. Na to jsme tady už narazili a určitě tady o tom bude ještě velmi košatá debata. Ten takzvaně ruský zákon, který se připravuje, nepřipravuje, ta komunikace ze strany ministrů i ze strany vládních poslanců, politiků je v tom taková dost nejistá a dost nejednoznačná.
Kdo ji přesně nominoval, nebo přes jaký kanál se k panu Babišovi na Úřad vlády dostala, nebylo veřejně vysvětleno. A nás to zajímá. Působila ve Společnosti pro obranu svobody projevu, což je organizace, která podle kritiků rámuje svobodu projevu hlavně jako boj proti mainstreamovým médiím, proti veřejnoprávním médiím a proti neziskovým organizacím, a jak se rádo říká, takzvanému progresivismu. Po anexi Krymu byla paní Vachatová aktivní ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice. Vyjadřovala pochopení pro Rusko a litovala, že Putin podcenil protesty na Majdanu. Kromě toho se objevila i kritika jejího vlivu na návrh zákona proti takzvaným politickým neziskovkám.
Já jsem se dočetl, že podle analytika Romana Máci v minulosti pravidelně dávala rozhovory ruskému státnímu propagandistickému webu Sputnik. Právě kvůli jejím vazbám a kvůli bezpečnostním otázkám se jí má zabývat stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. My se domníváme, že působení paní Vachatové na Úřadu vlády je bezpečnostní riziko. Chceme to projednat v bodu. Doufám, že ho otevřeme. Budeme klást otázky a chceme znát odpovědi na ty dotazy, které jsem teďka už zmínil.
A poslední třetí bod, který bych rád navrhl jako čtvrtý bod dnešního jednání, nese název Bezpečnostní rizika spojená s vazbami vládních poslanců na orbánovské Maďarsko. Bezpečnostní rizika spojená s vazbami vládních poslanců na orbánovské Maďarsko. Navrhuji zařadit tento bod na jednání Poslanecké sněmovny kvůli mimořádně závažným informacím o možném a teď už dnes vlastně potvrzeném předávání citlivých informací z jednání Evropské unie směrem k Rusku ze strany představitelů maďarské vlády, konkrétně ministra zahraničních věcí.
Současně považuji za nutné otevřít i otázku politických vazeb některých českých politiků, vládních poslanců na orbánovské Maďarsko, které dlouhodobě oslabuje evropskou jednotu a důvěru mezi spojenci, které je dlouhodobě pod Orbánovým vedením proruské a v současnosti je to nejjistější Putinův spojenec, co se Evropy týká.
Navrhuji zařadit tento bod proto, že z mého pohledu nejde o nějakou zahraničněpolitickou epizodku, ale jedná se o bezpečnost, jedná se o důvěru mezi spojenci a o to, na jaké straně Česká republika stojí. Navrhuji tady takové body opakovaně. A pokaždé to musím udělat z jiného pohledu. Teď konkrétně z tohoto.
Objevily se velmi vážné informace, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl během jednání Evropské unie informovat Rusko o průběhu vyjednávání. Je to velmi možné, protože kontakty s ruským ministrem zahraničí Lavrovem už přiznal. Pak se prosím nebavíme o nějaké evropské diplomacii. To je skandál. Bavíme se o situaci, kdy je Moskva fakticky přítomna u evropského stolu díky členskému státu Evropské unie, díky jeho ministru zahraničí.
A právě tady je potřeba říct i druhou věc. V české politice existují strany, které k orbánovskému Maďarsku vzhlížejí, omlouvají ho, nebo se k němu přímo hlásí. A jsou to někteří vládní poslanci z řad hnutí ANO, kteří vycestovali do Maďarska a netají se na sociálních sítích, třeba pan kolega Doksanský tím, že Maďarsku fandí, fandí orbánovskému režimu, fandí Orbánovi. Jako by si neuvědomovali, jaký trojský kůň Ruska Viktor Orbán v rámci evropské jednoty je?
Já myslím, že pan Doksanský tam nejel na nějaké neutrální jednání. On svou cestu veřejně propagoval, hlásil se z Budapešti a hlavně otevřeně napsal, že doufá, že Fidesz a Viktor Orbán znovu zvítězí. A je potřeba to přeložit možná do srozumitelného jazyka, do srozumitelné češtiny. Poslanec hnutí ANO Doksanský fandí režimu, který je symbolem útoků na právní stát, na svobodná média a na evropskou jednotu. To je důležitá podstata problému. To je opravdu pro nás bezpečnostní riziko. Zatímco demokratické strany hájí prozápadní směřování České republiky, někteří poslanci hnutí ANO hledají inspiraci v Budapešti.
My hájíme důvěru mezi spojenci. My se snažíme o prozápadní směřování naší země, protože to pokládáme za bezpečnostní garanci. Vy někteří koketujete s režimem, kolem kterého se objevují vážná podezření na spolupráci s Ruskem. Navíc už dnes právě potvrzená ohledně ministra zahraničí.
Není to maličkost. Vypovídá to o tom, jakou politici ANO, někteří politici ANO, by nejraději politiku přinášeli sem domů. Méně respektu k institucím, více populismu, více mocenské arogance a více inspirace u těch, kdo Evropu skutečně účinně oslabují, zatím v její jednotě. A Česká republika si musí vybrat: Buď budeme pevně stát na straně Západu, bezpečnosti a našich spojenců, anebo budeme mlčky přihlížet tomu, jak část české politické reprezentace jezdí do Budapešti obdivovat Viktora Orbána. Za nás je ta volba jasná. Chceme tento bod otevřít, chceme o tom tady diskutovat a chceme se vymezit vůči tomu, že Česká republika nepatří diplomaticky, nepatří bezpečnostně na Východ, kam táhne Maďarsko Viktor Orbán, ale patří na Západ.
Děkuji.
