Havel (TOP 09): Budeme bojovat. Za volební právo od 16 let. A za bezpečnost

Aktuální informace z jednání vlády: Ta odmítla návrh TOP 09 na volební právo od 16 let v komunálních volbách. Prý je potřeba „širší diskuse“…
Ve skutečnosti se ale bojí hlasu mladých lidí. Právě jim totiž zanechává astronomicky drahé bydlení, rekordní státní dluh a účet za chybná rozhodnutí, která dnes dělá.
Já to tak ale nenechám a spolu s mými kolegy budeme bojovat nejen za snížení aktivního volebního práva na 16 let v komunálu, ale také za program pro dostupnější bydlení, odpovědnější hospodaření a bezpečnější zemi.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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