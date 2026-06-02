Havel (TOP 09): Budeme bojovat. Za volební právo od 16 let. A za bezpečnost

03.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volebnímu právu od 16 let.

Havel (TOP 09): Budeme bojovat. Za volební právo od 16 let. A za bezpečnost
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Aktuální informace z jednání vlády: Ta odmítla návrh TOP 09 na volební právo od 16 let v komunálních volbách. Prý je potřeba „širší diskuse“…

Ve skutečnosti se ale bojí hlasu mladých lidí. Právě jim totiž zanechává astronomicky drahé bydlení, rekordní státní dluh a účet za chybná rozhodnutí, která dnes dělá.

Já to tak ale nenechám a spolu s mými kolegy budeme bojovat nejen za snížení aktivního volebního práva na 16 let v komunálu, ale také za program pro dostupnější bydlení, odpovědnější hospodaření a bezpečnější zemi.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
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Havel , TOP 09

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volebnímu právu od 16 let.