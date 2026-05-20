Nacher (ANO): Zkušenosti z velkých stadionů jako inspirace

Téma bezpečnosti na sportovních (fotbalových) stadionech je mi dlouhodobě blízké a pravidelně se mu věnuji. V minulém volebním období jsem interpeloval tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana v souvislosti s policejním zákrokem na jednom z utkání české fotbalové ligy. V návaznosti na nedostatečné změny a posun ve věci jsem téma zákroků policie na stadionech následně navrhl zařadit do programu jednání PSP.
Loni v červnu jsem pak v PSP zorganizoval kulatý stůl, na kterém se probírala konkrétní technická a legislativní řešení směřující ke zvýšení bezpečnosti na sportovních utkáních. Rozhodně tedy nezačínáme na „zelené louce”.
Opatření, která dlouhodobě diskutujeme a zvažujeme jejich implementaci do praxe, jsou navíc často využívána v zahraničí. Právě zkušenosti z velkých stadionů v Německu, Dánsku, Itálii, Španělsku, Anglii či Francii nám mohou posloužit jako inspirace pro zavedení smysluplných opatření v českých podmínkách.
Ing. Patrik Nacher
