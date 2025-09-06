Hejtman Grolich: Covid za Babiše byl chaos

08.09.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozhovoru s ministrem Válkem.

Hejtman Grolich: Covid za Babiše byl chaos
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Covid za Babiše byl chaos a PR nápady. SPECIAL s ministrem Vlastimilem Válkem.

Taky jste zachytili tu zprávu, že se ve školách nařídilo jíst méně masa? A víte, jak to celé vzniklo? Schválně jsme se na to zeptali ministra Válka a jeho odpověď je vlastně docela vtipná. Po několika desítkách let se totiž pustili do změny norem pro školní jídelníčky. No a udělali jednoduchou věc – začali počítat množství čistého masa bez kostí. Podle tabulek to pak vypadá, že se maso škrtlo, ale ve skutečnosti zmizely jen gramy kostí.

O tohle ale ani tolik nešlo. Hlavním cílem bylo mít sezónnější ovoce a zeleninu, pestřejší jídla a také méně cukru. Prostě modernější stravování.

S ministrem Válkem jsme se ale dotkli i tématu covidu. Dost se totiž zapomnělo na to, jaký chaos panoval za vlády hnutí ANO. Jaký byl největší rozdíl? Nová vláda se začala řídit tím, co říkají odborníci a věda.

Docela si to pamatuju. Za Babiše se v pondělí diskutovalo, co se zavede, v úterý se to změnilo a ve středu se představilo něco úplně jiného. Po změně vlády to bylo hodně jiné. Mnoho lidí na to už zapomnělo a možná stojí za to si tu dobu připomenout.

Tak si pusťte dnešní díl ZDE.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Evropa v úpadku: Ostrá debata o Trumpovi, EU a budoucnosti
Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu
Horko v Karibiku: Trump chce udeřit ve Venezuele. Maduro mobilizuje
VIDEO z ulice: Rom si stěžoval na Ukrajince Rakušanovi. Ten ho poslal na „úřad“

Zdroje:

https://open.spotify.com/episode/3Umdhdnh60MhP9qM7Ns0dL?si=KGc8-Hp3TWG4VdqL2pcVWQ&fbclid=IwY2xjawMpLPNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBmRVR6ckRYUW5QdGhGMk03AR4M-V6Tji4ech9p2Hg9S9OsG2QWxP_fUOO7BZ1wBn6YeuekHYjUbtJMm87Qsg_aem_4p0yDW47-gcujE-G0YfWBw&nd=1&dlsi=b73ad7f5db4d4bf9

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Grolich

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl za Babiše chaos?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Opravdu myslíte, že za útok na Babiše může vláda?

Myslíte, že za rostoucí násilí a čím dál víc rozdělenou společnost může jen tato vláda? Podle mě za to můžete všichni politici - to jak se k sobě chováte, myslíte, že to je cesta, jak dosáhnout toho, aby se hlavně k sobě navzájem chovali lidé zase lépe a dokázali respektovat názor jiných, s kterým t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Když lezete do zadku, nikdo si vás stejně vážit nebude

8:02 Zdechovský (KDU-ČSL): Když lezete do zadku, nikdo si vás stejně vážit nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Roberta Fica k návštěvě Číny.