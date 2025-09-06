Hejtman Grolich: Covid za Babiše byl chaos

Covid za Babiše byl chaos a PR nápady. SPECIAL s ministrem Vlastimilem Válkem.
Taky jste zachytili tu zprávu, že se ve školách nařídilo jíst méně masa? A víte, jak to celé vzniklo? Schválně jsme se na to zeptali ministra Válka a jeho odpověď je vlastně docela vtipná. Po několika desítkách let se totiž pustili do změny norem pro školní jídelníčky. No a udělali jednoduchou věc – začali počítat množství čistého masa bez kostí. Podle tabulek to pak vypadá, že se maso škrtlo, ale ve skutečnosti zmizely jen gramy kostí.
O tohle ale ani tolik nešlo. Hlavním cílem bylo mít sezónnější ovoce a zeleninu, pestřejší jídla a také méně cukru. Prostě modernější stravování.
S ministrem Válkem jsme se ale dotkli i tématu covidu. Dost se totiž zapomnělo na to, jaký chaos panoval za vlády hnutí ANO. Jaký byl největší rozdíl? Nová vláda se začala řídit tím, co říkají odborníci a věda.
Docela si to pamatuju. Za Babiše se v pondělí diskutovalo, co se zavede, v úterý se to změnilo a ve středu se představilo něco úplně jiného. Po změně vlády to bylo hodně jiné. Mnoho lidí na to už zapomnělo a možná stojí za to si tu dobu připomenout.
