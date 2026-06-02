Hejtman Kuba: Zdražujeme MHD. A nabízíme k ní nový systém

Milí Jihočeši,
s blížícím se zavedením IDESKY u nás na jihu Čech považuji za správné říct pár důležitých faktů k cenotvorbě jízdného v celém systému. Prosím, přečtěte si to, je to na pár minut, ale myslím, že dost důležité.
1. Ceny autobusové veřejné dopravy se v kraji neměnily 9 let. Přitom inflace za tu dobu je více než 40 %. Od roku 2021, kdy jsem se stal hejtmanem, jsme ceny nezvyšovali záměrně, abychom v letech 2022 a 2023 všem Jihočechům, kteří využívají krajskou veřejnou dopravu, co nejvíc pomohli se zvládnutím vysoké inflace. Ta tenkrát byla spojená s nárůstem cen energií. Další roky už jsme nezdražili proto, že jsme chtěli ceny zvýšit až ve chvíli, kdy vám nabídneme celý modernější systém. Takže ceny jízdného se 9 let nezvýšily. Přestože cena, kterou platí kraj za krajskou veřejnou dopravu, vzrostla od roku 2017, kdy to bylo 1,1 mld. Kč, na letošních 2,7 mld. Kč.
2. Lidé využívající veřejnou dopravu jsou po celou dobu „chráněni“ proti výkyvům cen pohonných hmot. Nárůsty cen paliv, které teď aktuálně po vypuknutí války v Íránu pocítili všichni lidé dojíždějící autem ve svých peněženkách, nikdo ve veřejné krajské dopravě nepocítil. Přestože samozřejmě i autobusy tankují drahou naftu. Všechny ty zvýšené náklady uhradí Jihočeský kraj, tedy my všichni Jihočeši ze svých daní, a zvýšení se nepřenese na nikoho z cestujících. Je fér otevřeně říct, že současné navýšení cen paliv spojené s válkou v Íránu nás všechny reálně stojí miliony korun navíc, aby cena jízdenky mohla zůstat stejná.
3. Tím se dostávám k dalšímu bodu, který někteří diskutující na sítích ignorují. To, že jsou ceny veřejné dopravy nastaveny takto, rozhodně neznamená, že vybrané jízdné pokryje náklady na provoz této služby. Tedy na nákup nových autobusů, na pohonné hmoty a dobré platy řidičů. Z toho, co reálně krajská doprava stojí, vybereme na jízdném cca 13 %. Zbytek, dnes už více než 2,7 miliardy korun, platíme z krajského rozpočtu. Platí to tedy všichni Jihočeši ze svých daní. A to ať autobusem či vlakem jezdí, anebo do něj v životě nesedli. Je to veřejná služba, ale myslím, že je korektní vnímat, že se neděje zadarmo. Mimochodem výdaj na veřejnou dopravu je největším výdajem kraje a tvoří zhruba 30 % všech daňových příjmů.
4. Systém veřejné dopravy cenově není a nemůže být stavěn na uživatele, který autobusový nebo vlakový spoj využije dvakrát nebo čtyřikrát měsíčně. Je koncipován na předplatné pro ty, kteří dojíždějí pravidelně. V kraji nebylo doteď možné kupovat časové předplatné a to se teď změní. Někteří lidé tedy mají logicky tendenci srovnávat cenu jednotlivého jízdného před a po zavedení IDESKY. To ale nedává smysl. Proto jsme u nového nastavení vždy srovnávali cenu současného jednotlivého jízdného oproti měsíčnímu či delšímu předplatnému. Ano, u některého autobusového spoje na krátké vzdálenosti dojde k navýšení jednorázového jízdného, ale pak se vždy jedná o jednotky korun. Reálný dopad do peněženky toho, kdo takový spoj občas využije, v té chvíli rozhodně není nijak dramatický. Pokud ale někdo dojíždí pravidelně, tak nebude jezdit na jednorázové jízdné, ale koupí si měsíční nebo delší časový kupon. Cena je tam počítaná vždy na dvě jízdy denně po 21 pracovních dnů, tedy 42 jízd. Takovou cenu je třeba srovnávat se současným jednorázovým jízdným v autobuse i ve vlaku, protože výhoda IDESKY je, že můžete jet vlakem i autobusem, navíc je v ceně vždy i MHD v daném městě a ještě navíc časový kupon umožňuje jet i o víkendu nebo jet klidně čtyřikrát denně, pokud například student jede na kroužek. Je jasné, že pak se cena na jednu jízdu ještě dále snižuje.
5. Cílem je možnost využívat vlak i autobus a vzhledem k tomu, jak vysoké jsou ceny vlaků, tak abychom je pro vás zlevnili, nebylo možné výrazně zlevňovat autobusy. U cen vlaků je to ještě tak, že České dráhy jako dopravce po nás budou chtít stejnou cenu jako doteď. To zlevnění pro všechny využívající IDESKU tedy zase jen znamená, že zbytek doplatíme z krajského rozpočtu, tedy my všichni Jihočeši ze svých daní.
Tady je pár příkladů konkrétních tratí.
Spoj, kde jede autobus i vlak: J. Hradec – Č. Budějovice.
Autobus teď stojí 69 Kč a vlak 139 Kč. Nově v IDESCE jednorázové jízdné 85 Kč. Autobus tedy o něco dražší, ale vlak zásadně levnější. Už ale při zakoupení měsíční jízdenky vyjde jízdné u 42 jízd za měsíc na 65 Kč. Tedy lacinější než dnešní autobus a méně než půlka dnešní ceny vlaku. U tříměsíčního předplatného cena vyjde na 52 Kč. Vůbec nemluvím o tom, že v ceně je i cena MHD v J. Hradci a v Č. Budějovicích.
Příklad spoje, kde třeba není vlak: Štěpánovice – Třeboň.
Dnes autobus 19 Kč. V IDESCE jednotné jízdné 29 Kč, ale při měsíčním předplatném cena jedné jízdy 22 Kč a u tříměsíčního předplatného 18 Kč.
Spoj, kde jede autobus i vlak: Bechyně – Tábor.
Dnes autobus, jednorázové jízdné 35 Kč. Vlak 66 Kč. V IDESCE jednorázové jízdné 49 Kč. Při měsíčním předplatném je cena až jen 37 Kč a při tříměsíčním 30 Kč a opět platí na vlak i autobus a má v sobě MHD v Táboře.
Koncept veřejné dopravy je ekonomicky náročný, ale jsem si jistý, že IDESKA ho posouvá na mnohem přívětivější úroveň. Nabízí mnohem víc spojů do malých obcí, kde už první měsíce ukazují, že jsou využívány. Myslím, že většině z nás je jasné, že to nejde dělat zadarmo, přesto respektuji, když má někdo na věci jiný názor. Tohle jsem se snažil popsat hlavně proto, abychom o všech věcech diskutovali s reálnými daty.
Děkuju.
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