Hejtman Netolický: Tady je osm požadavků na nové poslance z našeho kraje

SEČTENO, PODTRŽENO. CO BUDEME CHTÍT JAKO KRAJ PO NOVÝCH POSLANCÍCH?
Již víme, jak dopadly volby. Známe jmén poslanců za Pardubický kraj. U nás volíme 10 poslanců. Je na čase přemýšlet o tom, co budeme jako krajská samospráva požadovat po nové vládě (ať bude její složení jakékoliv) a nově zvolených zastupcích našeho kraje v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
OSM PODNĚTŮ PRO NOVÉ POSLANCE Z NAŠEHO KRAJE
1. ZMĚNA ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ PRO KRAJE - náš kraj doplácí na nespravedlivé dělení našich daní mezi jednotlivé kraje. Už více jak 20 let Pardubický kraj ročně přichází o 1 -
1,5 miliardy korun oproti srovnatelně velkým krajům. Je tedy nezbytná změna. Občané v našem kraji nesmí být nadále diskriminováni stávajícím systémem. S novými poslanci zahájíme jednání bezprostředně po volbách.
2. PENÍZE NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU - ZEJMÉNA DOKONČENÍ D35
Je nezbytné dokončit celou plánovanou dálniční síť, především D35 v celé trase až do Mohelnice. Zatím je ve výstavbě přibližně 35 km napříč krajem. Pokračování je základním předpokladem pro to, aby plnila svoji funkci jako druhá páteřní trasa republikou z východu na západ. Uleví se také na průtazích měst Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová. Peníze na dokončení D35 musí být prioritou.
3. UZNÁVÁNÍ OBCÍ A KRAJŮ JAKO DŮLEŽITÝCH PARTNERŮ BEZ OMEZOVÁNÍ JEJICH KOMPETENCÍ
Rozsah decentralizace kompetencí je ukázkou vyspělosti demokratické společnosti. Obce a kraje nejsou potížisté, ale důležití partneři pro jakoukoliv vládu. Omezování či odebírání jejich kompetencí by byl krok zpět. Rozhodování co nejblíže občanům by mělo být naopak rozšiřováno ve věcech, kde to dává smysl.
4. ZACHOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU PRO KRAJE NA OPRAVY SILNIC ZE SFDI
Deset let kraje využívají prostředků ze Státního fondu dopravní Infrastruktury na opravy krajských silnic 2. a 3. tříd. V posledních třech letech příspěvek klesá z původních 6 miliard pro kraje až na letošní 2 miliardy korun, což je pro náš kraj pokles ze 450 milionů na 150 milionů korun. Pokud nedojde k reformě rozpočtového určení daní, pak by tento příspěvek měl být zachován.
V opačném případě bude hrozit, že v dalších letech zvolní tempo oprav krajských komunikací. Proto budeme žádat novou vládu i poslance, aby byl příspěvek pro kraje zachován alespoň ve výši 4 miliardy korun (pro Pardubický kraj 256 milionů korun).
5. POMOC SE ZAJIŠTĚNÍM PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A UDRŽENÍM ROZSAHU AKUTNÍ PÉČE
V celé republice se prohlubuje problém při zajištění primární přednemocniční péče. Nedostatek praktických lékařů, zubařů, dětských lékařů, gynekologů a dalších profesí způsobuje vzdálení této péče pacientům už ne jen v okrajových částech země, ale i ve středně velkých městech. V této oblasti bychom měli požadovat systémové řešení. Systém vzdělávání, pobídek, podpor, apod.
Akutní péče v Pardubickém kraji je na velmi dobré úrovni i podle statistik prof. Duška z Ústavu zdravotnických informací. V tomto případě ovšem budeme požadovat o pomoc státu při udržení rozsahu a kvality péče na úrovni urgentní i plánované medicíny v krajských nemocnicích.
6. POSÍLENÍ PROVOZU ŠKOL
Výpadek prostředků na nepedagogické provozní zaměstnance škol je dostatečně známý. Převod zodpovědnosti na zřizovatele města, obce a kraje je novou výzvou ke zvládnutí situace. Otázkou ale zůstávají další neinvestiční výdaje. Stát by mohl územním samosprávám s těmito prostředky pomoci. Téma pro jednání s novým ministrem.
7. FUNKČNÍ DIGITALIZACE
Za důležité považuji také dokončení digitalizace stavebního řízení a rozšiřování na další agendy. Podmínkou je ovšem zodpovědný odborný přístup, který zohledňuje komplexnost problematiky a nepovede k experimentování. Prioritou musí být fungující digitalizace stavebního řízení.
8. VYJEDNÁVÁNÍ O NOVÝCH FONDECH EU PRO OBCE A KRAJE
Blíží se další finanční perspektiva Evropské unie. Bude potřeba vyjednat dobré podmínky pro Českou republiku i naše regiony. Peněz bude málo, přesto je třeba vyjednat dobrou pozici, abychom mohli čerpat prostředky pro rozvoj nemocnic, sinic, sociální péče, školství, ale také pro venkov a hospodářsky ohrožená území.
Sláva vítězům, čest poraženým. Těším se na spolupráci s nově zvolenými poslanci. Pevně věřím, že se řadu výše popsaných záležitostí podaří společně vyřešit nebo alespoň posunout v zájmu měst, obcí a kraje, kde žijeme.
autor: PV