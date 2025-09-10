Hejtman Půta: Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům

11.09.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Lubomíra Zaorálka k dopadu dronů v Polsku, kdy ten vyzval k tomu, aby se počkalo na vyšetřování s tím, že to mohly být ukrajinské, nikoliv ruské.

Hejtman Půta: Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům
Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Snažím se maximálně nereagovat na výkřiky podobného typu, a nepřispívat tak k rozdělování společnosti, ale někdy se člověk ozvat prostě musí. Bývalý ministr zahraničí za sociální demokracii, který zastával naše členství v EU i NATO, obrátil o 180 stupňů a řekne teď cokoli, jen aby se zalíbil voličům Stačilo. Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům. Vždycky to byl trochu plácal, ale čeho je moc, toho je příliš.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Přišli rušit jarmark SPD. Létaly nadávky. A pak i pivo
Stačilo! v Trutnově. Provokatéři dorazili, policie chyběla
Jestli opravdu nevěděl, nemá tam co dělat. Holec, Rakušan a Dozimetr
Vladimír Ustyanovič: Koudelkův politický džihád proti bezvěrcům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Zaorálek , Půta

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mohly dopadnout do Polska ukrajinské drony?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Nemocnice

Prý chcete jako ministr postavit v Praze novou nemocnici. Uvědomujete si, že jsou i jiná města, která by novou nemocnici potřebovali mnohem víc? A co ze všeho nejvíc, tak doktory, abyste za nimi nemusel dojíždět desítky km?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Půta: Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům

11:02 Hejtman Půta: Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Lubomíra Zaorálka k dopadu dronů v Polsku, …