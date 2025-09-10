Hejtman Půta: Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům

Snažím se maximálně nereagovat na výkřiky podobného typu, a nepřispívat tak k rozdělování společnosti, ale někdy se člověk ozvat prostě musí. Bývalý ministr zahraničí za sociální demokracii, který zastával naše členství v EU i NATO, obrátil o 180 stupňů a řekne teď cokoli, jen aby se zalíbil voličům Stačilo. Pravověrným komoušům, ruským posluhovačům a nejhorším dezolátům. Vždycky to byl trochu plácal, ale čeho je moc, toho je příliš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV