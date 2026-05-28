Hejtman Půta: Trestní stíhání bylo zastaveno

Trestní stíhání, které proti mně zahájila policie v říjnu 2025 proto, že jsem údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně včera zrušila. Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři.
Od začátku prověřování jsem věděl, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Ukončení stíhání vnímám jako zadostiučinění, zejména poté, co se ho moji oponenti (neúspěšně) pokusili využít jako záminku k výzvám k mému odstoupení a nenávistným útokům v médiích a na sociálních sítích. A také poté, co u mě policie kvůli tomuto obvinění udělala v květnu 2024 domovní prohlídku, která traumatizovala celou mou rodinu v den, kdy starší dcera maturovala, a o níž se, v rozporu se zákonem, hned vzápětí dozvěděla média. To bylo samozřejmě vydatné sousto do kampaně politické konkurence před krajskými volbami v roce 2024.
O to víc chci poděkovat všem, kdo mi po celou dobu důvěřovali a stáli za mnou, vážím si toho. Děkuji mé rodině a nejbližším spolupracovníkům za podporu.
