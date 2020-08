Hejtman Štěpán: Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

reklama

„Díky setkání jsem se ujistil v tom, že je důležité vytvářet a rozšiřovat regionální vnímání v kraji jak ve školách, tak sociálních zařízeních a na dalších místech. Měli bychom pravidelně upozorňovat veřejnost, že máme své krajské regionální potraviny, jejichž nákupem podporujeme i naše zemědělce a obchodníky. Jsem mile překvapen tím, kolik regionálních výrobců a jejich výrobků se v porovnání se zahraničními řetězci nachází na pultech českých nezávislých obchodníků. Jednoduše je potřeba, abychom nakupovali tam, kde žijeme,“ okomentoval setkání hejtman Jiří Štěpán.

„Téma regionálních potravin je obecně populární v rámci Evropské unie, která řeší krátké potravní řetězce. To znamená, kde se co vypěstuje, mělo by se v zemi zpracovat, prodat i sníst. Bohužel ne všude to takto funguje a to včetně České republiky, která nás vnímá jako malé hráče a naše provozy i výrobny jako neefektivní s porovnáním se zahraničními řetězci. My jako nezávislí obchodníci nemáme ani 20 % trhu. Problém je v tom, že zákazník nás vnímá jako dražší subjekty, a tím se stále zlepšuje situace pro zahraniční řetězce,“ objasnil situaci z pozice českých obchodníků Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu.

Královéhradecký kraj podporuje již třetím rokem venkovské prodejny. „Když vypukla letos v republice koronakrize, ujistili jsme se, že když jsme začali podporovat menší venkovské prodejny, měli jsme dobrou vizi. Vytvořili jsme dotační program, ve kterém jsme rozdali za poslední dva roky více jak 6,3 milionu korun a jsem rád, že odezvy jsou velice kladné od zemědělců i od obchodníků, jelikož právě venkovské prodejny často podporují prodej regionálních potravin,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Pro chod a život obce včetně jejich obyvatel jsou místní prodejny důležité. Zejména starší lidé mají totiž omezené možnosti jezdit nakupovat i do desítek kilometrů vzdálených měst. Nejen v době koronakrize je navíc v mnoha případech obchod jediným místem setkávání občanů na vsi. Kraj zároveň pravidelně finančně podporuje i Program obnovy venkova. Letos rozdělil více jak 50 milionů korun mezi 72 žadatelů.

„ČR má největší plochu supermarketů na obyvatele a přesto mají regionální producenti a zemědělci problém se k zákazníkovi dostat. Proto dáváme podporu na vytváření tzv. krátkých dodavatelských řetězců, abychom zahraniční obchodní řetězce u nás obešli. To je ale velmi obtížné. Je třeba zajistit, aby se dominantní obchodníci u nás chovali stejně jako ve svých domovských zemích a nabízeli více regionálních produktů ve svých sítích. To přinese nejenom větší výběr pro zákazníka, ale také větší pestrost krajiny a pozitivní dopad na životní prostředí. Je skvělé, že se pan hejtman začal angažovat v podpoře venkovských prodejen, jelikož bez této podpory by už dávno prodejny nefungovaly. Zároveň chápe vzájemný vztah krajina – venkov – zemědělství – zpracování potravin a hledá cesty, jak pomoci nejen českým obchodníkům, ale také zemědělcům a za to mu děkuji,“ shrnuje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Zástupci zemědělců a potravinářů během setkání také upozornili, že bývají kritizováni za to, že nejsou schopni nabídnout produkty v takovém množství a za podmínek, které velký obchodník požaduje. Takový stav je však pochopitelný, neboť výrobci jsou většinou menší, regionální a nejsou schopni dopravení produktů pokrýt logisticky. Proto jsou pro ně také mnohem přirozenějším partnerem lokální čeští obchodníci, jejich podmínky spolupráce bývají oboustranně výhodnější.

